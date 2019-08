Le compartió su look a su novio y él la transformó en viral: “Nunca salgas con un editor de video”

Una joven le envió un video a su novio mostrándole el look que vestía con la ropa nueva que se había comprado y el joven la convirtió en viral. “Nunca salgas con un editor de video”, aseguró la chica.

Se trataba de un video muy inocente. Ella se puso una musculosa verde, una remera a rayas abajo y un pantalón de jean. Nada fuera de lo común, pero igual decidió grabar un video y compartirlo con su pareja.

La usuaria de Twitter @not_tharaah se percató de lo que hizo una vez que recibió una segunda versión del clip, que había pasado por la isla de edición de su novio.

El hombre decidió aprovechar que la musculosa tiene exactamente el mismo color que las pantallas verdes que se usan en los estudios de televisión o cine y “transformó” el video en una obra maestra y viral.

I sent my bf a video of me in my cute outfit and he does this 🤣 this is why you shouldn’t date video editors pic.twitter.com/xL2Wvg9r2c