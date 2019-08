“Fisurado y Paranoico con mi Sombra Persecuta” presentó su nuevo video clip

El conjunto musical de Junín, “Fisurado y Paranoico con mi Sombra Persecuta”, presentó ayer su nuevo video clip de la canción “No hablemos más”, en el marco de una rueda de prensa en Malabar Fonda, donde los seguidores acompañaron en una gran noche en la que, además, festejaron el octavo aniversario.

El material fílmico fue realizado por Guido García, de Walá, y los hermanos Blas y Joaquín Rodríguez de Bongolandia, quienes abrieron el evento explicando las técnicas utilizadas para la producción del mismo.

Cabe recordar que en diciembre del año pasado, Matías “Pitu” Camarero, Emiliano González, Matías Bettinelli, Leandro Aispuru, Gabriel Di Sábato, Martín “Chiquito” Rocha, Juani Cardoso

y Pablo Marin, -integrantes del conjunto musical juninense- tocaron en el Cosquín Rock, uno de los festivales rockeros más importantes de la Argentina.

Después de mucho tiempo –años, seguramente– de juntarse, ensayar, componer, trabajar, dedicarle horas y horas, viajar, tocar para los amigos, pagar para poder presentarse, perder plata, grabar, telonear y seguir en la ruta, un día a alguien le interesó la propuesta y dijo: “Estos pibes suenan bien, me gusta lo que hacen, que vengan a Córdoba”. Eso sucedió a los Fisurados. Ya llevan ocho años en este proceso, con dos discos grabados en estudio y numerosas presentaciones en los más variados escenarios (algunos muy importantes).

El estilo

No es fácil definir el estilo de Fisurado y Paranoico. Es una banda muy ecléctica que tiene temas muy variados. Una de sus características principales es que proponen una mixtura musical muy amplia, desde un candombe hasta un funk; desde un rock con guitarras bien distorsionadas hasta una polca; desde reggae a una balada o una milonga. No hay pruritos a la hora de componer. “La canción pide salir y lo hace para el lado que sea”, dice Emi.

“Nuestro estilo es el no-estilo”, agregan. Es que cada integrante tiene sus gustos y sus formas particulares, que se integran en un todo como los Fisurado en cada canción.

“Que se mueve mejor que yo” fue su primer disco, de 2014, y “Época” fue el segundo, grabado en 2017. Si bien en el primer trabajo hay un tema de Leandro y en el segundo hay uno de Gabriel, Emi es el compositor principal. Es el tecladista, compone con la guitarra, porque así sale del corazón y no de la técnica. “Un tema está listo para salir cuando no te avergüenza mostrarlo”, asegura.