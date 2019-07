Pérez Volpin: “No sé lo que pasó, estoy destruído”, declaró el endoscopista

En una nueva jornada del juicio, declaró el endoscopista Diego Bialolenkier, imputado por el homicidio culposo de Débora Pérez Volpin. Durante las dos horas y media en que habló y contestó preguntas, el acusado sostuvo una y otra vez que el procedimiento como el que realizó no pudo haber causado el daño que desembocó en la muerte de la reconocida conductora de televisión.

“Estoy convencido de mi acto profesional, estoy destruido, no estoy preparado para esto”, apuntó Bialolenkier. “Entiendo el dolor de la familia, les juro por Dios que no sé lo que pasó. Todos los días me levanto pensando en esto”, aseguró conmocionado. Y a la hora de buscar explicaciones de lo ocurrido, sin querer abiertamente acusar a la anestesista, apuntó hacia ella: “Lo único que puedo decir es que el endoscopio no fue”, y seguidamente continuó: “pero pudo haber ocurrido por las maniobras de reanimación cuando (Inés) Puente intentó colocar el tubo endotraqueal que, por dentro, lleva un ‘mandril’ de metal como guía”.

Incluso pidió al tribunal si podía ver el endoscopio secuestrado y hasta le ofreció al juez tocar la punta de la caña para que viera que, a su criterio, “es imposible generar una lesión punzante”, indicó. Los alegatos llegarán el viernes. El homicidio culposo prevé una pena de hasta 5 años de prisión.