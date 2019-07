Aerolíneas: sancionarán a los pilotos que usan los vuelos para criticar al Gobierno

Pilotos de Aerolíneas Argentinas emitieron un comunicado de contenido político a bordo de un vuelo, lo que, según el Gobierno, va en contra de las reglas internacionales y locales que rigen la seguridad de la aviación comercial.

La medida comenzó el lunes, orquestada por la Asociación Pilotos de Líneas Aéreas (Apla), entidad que está encabezada por el secretario general Pablo Biró, y tuvo lugar en vuelos de la empresa Aerolíneas Argentinas.

Envuelto en un creciente malestar con el sector, el macrismo denuncia que el sindicalismo comenzó a hacer campaña por la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández en cada vuelo. Aunque no nombran a los candidatos, los pilotos leen un breve mensaje con cuestionamientos a la “actual política aerocomercial” impulsada por el Mauricio Macri e instrumentada por el ministro Guillermo Dietrich.

Este tipo de mensajes también había generado tensión con el Gobierno el año pasado, cuando se hizo la lectura de esos textos durante los vuelos. En ese entonces, Aerolíneas denunció formalmente a la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (Apla) ante el Ministerio de Trabajo por la difusión de los comunicados no autorizados, al tiempo que sancionó al personal que realizó las actividades. Esta vez, la compañía volverá a abrir sumarios internos.

El contundente mensaje se lee una vez que los aviones están en tierra. “Habiendo finalizado el vuelo, queremos informarles sobre la situación que enfrentamos los pilotos argentinos. Como resultado de la actual política aerocomercial, hoy tenemos empresas que no pueden pagar salarios, que han suspendido sus operaciones, que reducen las dotaciones de pilotos con despidos encubiertos o que se achican: devolviendo aviones, levantando destinos y cortando frecuencias. Ante esta situación que pone en riesgo miles de fuentes laborales en el país, ratificamos nuestro compromiso de seguir defendiendo la aviación argentina”, dice un comandante en un video que se conoció de la protesta.

Fuentes de Aerolíneas Argentinas señalaron que lamentan “la situación que algunos pilotos están haciendo vivir a sus pasajeros, quienes terminan siendo rehenes de la campaña política que algunos dirigentes sindicales hacen usando bienes que son de todos los argentinos”.

Agregan que “la empresa ha recordado a los pilotos que no pueden emitir mensajes de este tipo” por tratarse de “opiniones personales” o declaraciones que pueden generar “alarma” entre los pasajeros, el Manual de Procedimientos de la empresa, que regula los mensajes a bordo y que establece que desconocer estas medidas “es motivo de posibles sanciones”.