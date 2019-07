Operaron con éxito a Celeste en Cancún y en 15 días volvería al país

Celeste Cevasco, la argentina de 27 años que se accidentó al caer de un primer piso en Holbox, en la península de Yucatán, fue operada ayer en Cancún y la intervención finalizó con éxito.

En un primer momento, los médicos mexicanos le habían dicho a la familia de la joven que no se la podía operar en ese lugar, sino que debía ser trasladada a la Argentina, porque sino debía hacer la rehabilitación en ese país.

Con ese cuadro, la familia se encontró con un enorme dilema: tenían que reunir unos 90.000 dólares para pagar un avión sanitario o afrontar un costoso tratamiento en México. A pesar de que Celeste había contratado un seguro médico para el exterior, la empresa Euro American no cubría todos los gastos.

La intervención de la Cancillería argentina, tras la repercusión que el caso tuvo en los medios nacionales fue clave. Fueron ellos quienes mediaron para que Celeste fuera operada en el Sanatorio Quirúrgico de Cancún. Y según informó el padre, Daniel Cevasco, fue un éxito.

No se trata de la operación definitiva, que requerirá cuando vuelva a Buenos Aires; es una intervención que le permitirá en unos 15 días viajar de regreso al país en un avión de línea, en primera clase o ejecutiva.

“La operación de Celeste salió bien. Hay que esperar ocho horas por precaución. En 10 ó 15 días podría estar subiendo a un vuelo de línea, para realmente comenzar con todas las operaciones, porque esto fue un paliativo para que pueda viajar. Quiero agradecer a todos, porque se preocuparon por la salud de Celeste”, dijo el padre.