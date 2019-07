Amia: “Los imputados deben ser juzgados en Argentina”

El presidente Mauricio Macri envió ayer un contundente mensaje a la comunidad judía en el acto homenaje a las víctimas y familiares del atentado a la Amia, a 25 años del ataque y en el marco de la presentación del libro “Justicia Perseguirás”, una iniciativa del Congreso Judío Latinoamericano.

“Vamos a seguir exigiendo que los imputados por nuestra Justicia sean juzgados en suelo argentino, que no se retiren las alertas rojas de Interpol y que ningún país otorgue inmunidad diplomática”, manifestó Macri.

“Una de las primeras decisiones que tomé cuando asumí fue solicitarle al ministro de Justicia que dejara sin efecto el memorándum con Irán”, resaltó.

A su vez, el 25° aniversario del atentado terrorista a la Amia fue recordado ayer con un emotivo y masivo acto frente a la reconstruida sede de la mutual judía, con la presencia de varios ministros del gobierno nacional. “Mientras vivamos en la impunidad, el dolor permanece igual que en 1994”, expresó el presidente de la Amia, Ariel Eichbaum.

“Hasta que la Justicia no se haga presente no vamos a parar. La herida sigue abierta y no puede cicatrizar sin justicia”, añadió Eichbaum en su discurso.

En su discurso, el presidente de la Amia destacó que es “apropiado e importante” la creación de un registro público de personas vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento para “reforzar” el sistema de prevención, que incluye a la organización Hezbollah, que fue anunciado a través de un decreto firmado por Mauricio Macri.

En ese marco, el dirigente advirtió que “es imprescindible que los países vecinos hagan lo mismo” con el objetivo de aislar a la organización señalada como la responsable de la voladura de la Amia.

“La acusación contra Irán y Hezbollah está firme y sólida. Necesitamos que toda la comunidad internacional entienda que estas personas son buscadas por la Justicia argentina para que rindan cuentas”, aseveró.

También se quejó de que la Justicia haya demorado diez años para iniciar un nuevo juicio por el atentado a la Amia, que tiene como imputado a Carlos Telleldín, acusado de haber facilitado la camioneta con la que se perpetró el ataque.

Renovó asimismo las críticas al Memorándum con Irán: “Sólo trajo más confusión”, dijo, y agregó tajante: “No se puede pactar con asesinos”.

Además, Eichbaum denunció que Nisman “fue asesinado por ser fiscal de la causa Amia” y consideró “inadmisible que, ante un crimen tan atroz, solo tengamos dudas y sospechas, y tanta confusión”.

“Es imperioso que el asesinato de Nisman sea esclarecido y los culpables enjuiciados, sino seguiremos todos presos del medio, el horror y la impunidad”, añadió.