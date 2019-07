EE. UU. restringe más el asilo de centroamericanos

En un nuevo freno a la entrada de inmigrantes al país, el gobierno estadounidense inició gestiones para no aceptar más solicitudes de asilo de centroamericanos que llegan a la frontera.

Según la nueva norma publicada en el Registro Federal, los solicitantes de refugio que pasan primero por otro país no podrán pedirlo en la frontera sur estadounidense.

La normativa en proceso, que deberá entrar en vigencia hoy, se aplica incluso a los niños que hayan cruzado la frontera solos, sin la compañía o la custodia de ningún adulto.

Este endurecimiento en la política migratoria del país del norte, se suma a las ya numerosas y agresivas acciones que el Departamento de Migraciones Estadounidenses, con el completo aval y aliento del presidente, Donald Trump, viene ejecutando contra los inmigrantes ilegales.

La última previa a esta novedad se lanzó el domingo, con la habilitación de una redada nacional que busca arrestar a unos 2.000 indocumentados en varias ciudades norteamericanas.

Un funcionario de inmigración explicó que la operación para detener a 2.000 inmigrantes que tienen orden judicial de deportación había comenzado en Atlanta, Baltimore, Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, Miami, New York y San Francisco. Nueva Orleans quedó a último momento fuera de la lista porque este fin de semana fue afectada por una fuerte tormenta tropical.

Congresistas

Donald Trump alimentó ayer la polémica generada por los tuits en los que pidió “volver a su país” a cuatro congresistas demócratas latinas o negras y que son ciudadanas estadounidenses, al acusarlas de “racistas” e insistir en que deben “irse del país”.

“Si los demócratas quieren unirse en torno a las expresiones repugnantes y el odio racista que escupen las bocas y acciones de estas congresistas tan impopulares y que no representan (al pueblo), será interesante ver cómo les salen las cosas”, escribió Trump en Twitter.

“Puedo decirles que ellas han hecho que Israel se sienta abandonado por los EE.UU.”, añadió.

En otro tuit, Trump preguntó: “¿Cuándo se disculparán las congresistas de la izquierda radical con nuestro país, el pueblo de Israel e incluso la oficina del presidente (de EE. UU.) por las expresiones repugnantes que han usado y las cosas terribles que han dicho?”.