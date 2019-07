Liberan a una modelo condenada por chocar ebria

Rocío Santa Cruz, la ex Miss Argentina que fue condenada el año pasado a cuatro años de prisión por haber matado a un inspector municipal cuando conducía alcoholizada, recuperó la libertad mediante un Habeas Corpus al que hizo lugar la jueza Civil y Comercial Georgina López Liva.

Santa Cruz estaba presa desde el 1º de febrero pasado, pero no por el fallo que la condenó sino por haber violado una de las condiciones que la impuso la Justicia: no debía salir del país, y lo hizo.

La joven ex modelo y abogada, estuvo presa 156 días y en ese lapso sus abogados vieron cómo la Justicia Penal les rechazaba cuatro pedidos de excarcelación, incluido un Habeas Corpus. Fue entonces que los defensores acudieron a una jueza Civil y Comercial que les dio la razón y en el fin de semana la joven salió de la Alcaidía de Mujeres.

Los problemas judiciales para Santa Cruz comenzaron en enero de 2016 cuando retornaba a su casa en estado de ebriedad y al volante de su Peugeot 408 arrolló al inspector municipal Ramón Cabrera, que circulaba en motocicleta.

La joven no detuvo su marcha, pero un taxista que vio el choque la siguió y aportó datos que fueron fundamentales para hallarla tres horas después. El automóvil, con abolladuras en la parte delantera, estaba guardado en el garage.

Las pericias determinaron que Santa Cruz conducía a una velocidad excesiva al momento del impacto y también, con una alta graduación alcohólica.

A fines del año pasado, el juez Correccional y de Menores César Jiménez la condenó a cuatro años de prisión efectiva y a 10 de inhabilitación para conducir, pero dejó en suspenso el cumplimento de la pena hasta que el fallo quedara firme.

El magistrado le impuso una serie de condiciones, entre ellas no salir del país, regla que la joven rompió a fines de diciembre.

Santa Cruz utilizó un paso clandestino para cruzar a Paraguay vía Formosa y en Asunción abordó un vuelo rumbo a Perú junto a su pareja. Con esos datos, la Justicia revocó su libertad y la envió a la Alcaidía de Mujeres de Posadas.

Una serie de informes de una aerolínea y de Migraciones de Paraguay confirmaron su presencia allí y también en el vuelo rumbo a Lima.

El último intento había sido un recurso de Habeas Corpus ante el juez de Instrucción Fernando Verón, quien tampoco le hizo lugar. Esa decisión fue recurrida, pero la Cámara de Apelaciones lo ratificó.

La decisión de la jueza Civil y Comercial Georgina López Liva causó revuelo en el ámbito judicial y severos cuestionamientos de la familia de la víctima.