La ola polar afectará a todo el país hasta el domingo

Unas quince provincias sufrieron ayer temperaturas por debajo de cero grados en el inicio de una ola polar que generó nevadas leves en las localidades bonaerenses de Tres Arroyos, Sierra de la Ventana y Claromecó, mientras que en Mar del Plata cayó agua nieve, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Localidades del sur, centro, oeste y noroeste de la Argentina registraron una ola de frío que en la región central se extenderá hasta el domingo, detalló la meteoróloga del SMN Cindy Fernández.

Las provincias afectadas por las bajas temperaturas fueron Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, La Rioja, Santa Cruz, Chubut, Córdoba, La Pampa, Tierra del Fuego, Santa Fe, San Luis, Santiago del Estero, Mendoza, San Juan y Entre Ríos.

En el sudeste de la provincia de Buenos Aires se asentó “una nevada leve, en lugares como Tres Arroyos y Sierra de la Ventana”, dijo Fernández y destacó que también cayeron copos de nieve en la localidad balnearia de Claromecó. Además, en esa ciudad se suspendieron las clases en al menos diez edificios escolares por falta de calefacción, en un día donde la máxima no superó los 7 grados.

En Ezeiza, la temperatura más baja fue de medio grado bajo cero, al igual que en la ciudad de La Plata, en Rosario 0,4 bajo cero y en Santiago del Estero -1,4.

“Esto se debe a que atravesamos varias irrupciones de aire frío, con temperaturas máximas que, en la región central del país no superan los 12 grados”, explicó Fernández.

En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura más baja de ayer fue de 3,9 grados, pero el viento provocó que la sensación térmica fuera de 1,1; sin embargo, la meteoróloga remarcó que “el día más frío del año fue el lunes pasado con 2,2 grados”.

Diversas instituciones oficiales y privadas organizaron operativos para brindar asistencia a personas en situación de calle para que pudieran pernoctar en lugares abrigados, recibir alimento y ropa.

Los servicios de asistencia de la ciudad y los monitoreos en las provincias seguirán activos dado que el Servicio Meteorológico advirtió que el frío intenso persistirá varios días.

En ese sentido, Fernández dijo que las bajas temperaturas “en la región central y en el litoral continuarán hasta el domingo a la tarde o noche donde una rotación de viento al norte comenzará a levantarlas levemente”.

Las mínimas que se esperan para el centro del país durante los próximos tres días rondarán los -5 y 2 grados, con máximas que no superarán los 12, en tanto en el Litoral las mínimas serán de -2 y 4, dependiendo de la localidad y las máximas entre los 14 y 15 grados.

En la Patagonia, las temperaturas mínimas rondaron desde el lunes, entre los 10 y 12 grados bajo cero.