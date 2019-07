Fatal vuelco en Tucumán: detuvieron a los choferes

Al menos 15 personas fallecieron y más de 40 resultaron heridas como consecuencia del vuelco de un micro en el que viajaban jubilados en la provincia de Tucumán. Los dos choferes que conducían el vehículo quedaron detenidos y serán investigados.

Según fuentes policiales, el fiscal Edgardo Sánchez pidió la detención de Cristian Salinas y Gustavo Montoro para determinar su responsabilidad en el accidente ocurrido en el cruce de las rutas 157 y 308, en cercanías de la localidad de La Madrid. “Es una aprehensión por 48 horas para continuar con la investigación”, dijo.

Tanto Montoro (Hospital La Madrid) como Salinas (en el centro de salud de Concepción) fueron atendidos con heridas menores tras el vuelco. Ahora, según el fiscal, deberán permanecer privados de la libertad e incomunicados hasta que se avance en la investigación.

Desde la Comisión Nacional de Regulación del Transporte de Mendoza habían asegurado que tanto el micro como los choferes tenían los papeles al día.

El vehículo había sido inspeccionado por última vez hace ocho días, el 23 de junio. Y en lo que va de 2019 ya había sido revisado 16 veces. “Se aprobó la revisión de la documentación y el estado de la unidad”, detallaron. El micro contaba con habilitación para prestar Turismo Nacional hasta fin de 2022 y tenía la revisión técnica obligatoria en regla.

En tanto, ambos conductores cuentan con Licencia Nacional de Transporte interjurisdiccional habilitada hasta el 2020.

El ómnibus trasladaba a un grupo de jubilados que había partido en la noche del domingo desde Mendoza con destino a la ciudad santiagueña de Termas de Río Hondo. Debía llegar allí cerca del mediodía. Los conductores tenían previsto un recorrido que incluía tramos de Mendoza, San Juan, San Luis, La Rioja, Córdoba, Catamarca y Tucumán hasta llegar a Santiago del Estero.

Testigos afirmaron que en el momento del accidente la visibilidad era baja como consecuencia de una intensa neblina, lo que, se estima, podría haber afectado al chofer, que no advirtió la curva para empalmar a la ruta 157.

“En total asistimos a 46 pacientes, de los cuales dos murieron en el hospital. Hay muchas de las personas que no tenían graves traumatismos, pero hay tres personas con politraumatismos muy graves, en estado crítico”, dijo la ministra de Salud de Tucumán, Rossana Chahla.

“Los accidentes no son frecuentes, pero sí se han producido varios. La razón principal es el desconocimiento de los conductores de la zona. Es un cruce peligroso si es que la gente no lo conoce”, contó el intendente de La Madrid, Darío Herrera.

“La señalizaciones están. No podría decirle si son las adecuadas o no. Pero sí puedo decir que está toda señalizada”, agregó.