Maltrato en la guardería: advierten que el video no es prueba suficiente

El fiscal a cargo de la causa de maltrato de bebés en la guardería “Aventuras en Pañales” de La Plata, Marcelo Romero, indicó que el video no resulta prueba suficiente como para que se pueda aplicar una imputación por “tentativa de homicidio” contra la docente acusada.

Después del escándalo las autoridades comunales volvieron a revisar la carpeta de habilitación y encontraron inconsistencias “administrativas”, por lo que la dirección de Control Urbano dispuso la clausura de la guardería.

El incidente ocurrió hace ocho meses y todavía el expediente penal donde consta la denuncia de la mamá de la víctima, Carolina Penzi, está en blanco: no tiene imputados. Tampoco una calificación del tipo de delito por el que se acusa a la educadora.

El caso se hizo público esta semana, después que los padres de Pilar (quien tenía cuatro meses cuando se registraron las agresiones) subieron a las redes sociales la evidencia fílmica del episodio ocurrido en una de las salitas del jardín maternal ubicado en 40 entre 8 y 9, en la zona norte de la capital bonaerense.

Pese al pedido de los padres para que la causa sea caratulada como “tentativa de homicidio”, el fiscal del caso advirtió que “todavía no hay imputación justamente porque la misma puede llegar a ser muy grave. Ahora, para caratular como ‘tentativa de homicidio’ ante el juez al que le tengo que hacer la petición, tengo que probar el dolo de querer matar y de que la imputada no pudo hacerlo por causas ajenas a su voluntad”, agregó.

Por lo tanto, por más contundentes que sean las imágenes, no termina de consolidarse como un elemento probatorio definitivo para caratular la causa como “tentativa de homicidio”.

“No alcanza con un video, por más terrible que sea. Por eso es que hay que reunir otros elementos de convicción, otras evidencias o lo que habitualmente se llama prueba. Eso lamentablemente demora”, detalló.