Conmoción por maltratos a bebés en una guardería

La Justicia penal de La Plata investiga maltratos a bebés de menos de un año, que habrían sido golpeados en la guardería “Aventuras en pañales” de esa ciudad, y piden que se investigue como intento de homicidio.

La Unidad Funcional de Investigaciones N°6, a cargo de Marcelo Romero, confirmó que instruye la causa iniciada por una denuncia que se registró luego de tomar un video con los golpes hacia los menores.

La abogada de la familia denunciante pidió ayer que la causa se investigue como “homicidio en grado de tentativa” y acusó a las autoridades del lugar de encubrimiento.

“Se evidencia la actitud de la maestra de querer asfixiar a la nena”, dijo Martina Raffetto, defensora de la familia de la pequeña.

Tras darse a conocer las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del jardín maternal, la letrada informó que aguardan los informes del pediatra, ya que buscan evaluar el nivel de injerencia del maltrato sufrido en su crecimiento y desarrollo.

Raffetto explicó que la maestra fue notificada de la causa por lesiones leves, aunque “para nosotros hay una tentativa de homicidio porque se ve en el video que le tapa la cara con una manta, siendo una bebé de solo cuatro meses”.

Además, “hay muchas cosas que llaman la atención, el llanto de los bebés se escuchaba en toda la guardería” y el lugar donde fueron registradas las imágenes “se encuentra frente a un patio interno que comparte con la dirección del establecimiento”, declaró.

Asimismo, señaló que “es probable que al darse a conocer las imágenes de las cámaras de seguridad que fueron incorporadas a la causa, aparezcan nuevas denuncias”, ya que “se ve claramente cómo maltrata y le tapa la cara no sólo a Pili sino también cómo maltrata a otros bebés que no tienen más de seis meses en la filmación”.

“A una beba de cuatro meses la dejaron por más de una hora y media con una manta en la cara. La pudo haber asfixiado y, además, después lo volvió a hacer”, explicó Raffetto.

La denuncia desnuda la falta de controles a estos establecimientos donde los niños quedaron expuestos a malos tratos que pusieron en riesgo su vida.

La Justicia intenta determinar ahora la responsabilidad de la maestra a cargo de al menos tres menores maltratados.

“Esa guardería no pertenecen al Ministerio de Educación. Son privadas y están bajo la órbita del Municipio. Por eso no están bajo la inspección de la Diegep”, se dijo desde la cartera que conduce Gabriel Sánchez Zinny. “El Municipio habilita y debe controlar estos locales”, se detalló.

“La directora de la guardería está alejada por un problema de salud, será intervenida quirúrgicamente. La vicedirectora está a cargo y actuó con celeridad”, dijo Cristian, papá de un bebé que asiste a la guardería.

“Entendemos a los papás de los niños agredidos que van a la Justicia”, aclaró.