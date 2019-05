Al menos 15 heridos por una fuerte turbulencia en un vuelo que iba de Lima a Buenos Aires

La aerolínea Avianca publicó que el vuelo AV965 que salió de Lima el viernes a las 22:36 horas con destino a la ciudad de Buenos Aires sufrió una fuerte turbulencia inesperada al cruzar la cordillera de los Andes alrededor de la 01.11 (hora local Perú).



Una violenta turbulencia sorprendió a los pasajeros que iban a bordo de un vuelo de Avianca que partió desde Lima y tenía como destino Buenos Aires. A raíz del incidente al menos 15 pasajeros resultaron heridos.

La aerolínea publicó que el vuelo AV965 salió de Lima el viernes a las 22:36 horas con destino a la ciudad de Buenos Aires. Sufrió una fuerte turbulencia inesperada al cruzar la cordillera de los Andes alrededor de la 01.11 (hora local Perú).

El avión aterrizó a las 04.16 (hora Argentina) en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde se realizó la valoración médica a los pasajeros, con ayuda del personal de sanidad portuaria del aeropuerto de Ezeiza.

"Pensé: 'Acá nos matamos'", sostuvo uno de los pasajeros Ricardo Guillamondegui. Viajaba en el asiento 15C, en el centro del avión, del lado izquierdo, junto a su mujer, Silvana Bongiorni. "Ella lloraba, como el resto. Había gente gritando y escuché a otros rezando. En cualquier momento el avión se ponía de trompa y caíamos", explicó.

Durante su relato el hombre contó además: "Era un caos, las cosas se caían y la gente gritaba". Según explicó el pasajero, fueron "10 minutos de turbulencia, unos minutos de calma y otros 10 minutos más de terror". Para graficar lo que vivieron, hablan de algo propio a "una película de acción en la que se está por caer el avión y al final no se cae".

Además recordó una particular escena con unos de los pasajeros: "Cuando está pasando por mi asiento para ir a sentarse, hay un salto fuerte, casi se cae para atrás y queda agarrado de costado de mi asiento, ahí yo como que lo abrazo para que no se caiga. Yo era lo único que lo sostenía Dice. Así estuvimos 10 minutos terribles de turbulencia. Abrazándolo a él en vez de abrazar a mi esposa que lloraba. Si no se mataba."