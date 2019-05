Un taller de maquillaje que busca acompañar en el camino del tratamiento a pacientes con cáncer

María Agustina Cavallotto tiene 34 años y desde su experiencia personal, al atravesar un tratamiento oncológico a raíz de un cáncer de mama, sintió la necesidad de compartir su vivencia con otras mujeres en la misma situación y convertirlo en algo positivo.

En enero de este año decidió crear un espacio que denominó “Enlazar”, desde donde hace un tiempo lleva adelante encuentros de concientización y también encuentros en los que junto a maquilladoras profesionales, brindan consejos y tips de belleza a quienes se encuentran en distintas etapas de la enfermedad.

Hoy, junto a la maquilladora Daiana García, de Estudio Plena llevarán a cabo un encuentro de automaquillaje y asesoría de imagen, sin costo para quienes deseen participar. El encuentro es en Vicenta, en Gandini 94, a las 10:30.

Ayudar a otros

El impacto del diagnóstico para Agustina la llevó a tomar una decisión sobre lo que deseaba hacer: acompañar a mujeres que atravesaran lo mismo que ella.

“El año pasado me diagnosticaron cáncer de mama y a raíz de eso me dieron ganas de ayudar a otras mujeres que tienen que transitar por un tratamiento oncológico”, contó a Democracia.

“En mi propia experiencia me pasó que me encontré de repente en un mundo que no conocía y con un montón de cosas como el tratamiento, hacer quimioterapia, la pérdida del cabello que para la mujer es sumamente importante, y de repente cuando el oncólogo te dice que tenés que hacer quimioterapia y que vas a perder el cabello es fuerte”, remarcó.

El impacto de los cambios estéticos movilizó a Agustina a buscar un aliciente que no solo le sirviera a ella sino a muchas otras mujeres.

“Esto que me pasó, me generó la necesidad y el deseo de ayudar a otros”, y si bien vive en Buenos Aires, decidió trasladarlo al interior “a donde muchas cosas a veces no llegan”, sugirió y así nació la idea de acompañar desde su lugar.

Según Agustina, se trata de ayudar a “levantar la autoestima, a que se sientan más seguras. Y sobre todo, al hecho de comprender que tener cáncer no significa que hay que quedarse en casa, no salir. Hay muchas cosas que se pueden hacer para afrontarlo y tratar de vivir el día a día”.

De esa necesidad surgió su contacto con los responsables de Vicenta, donde se realizará el encuentro.

“Me contacté con Yael, le conté mi proyecto. Ahí conocí muchas mujeres de Somos Comunidad Junín y así empecé a contactarme, también con Daiana. Hablamos del proyecto y empezamos a coordinarlo y organizarlo para llevarlo adelante”. También las acompañará Ludmila Oviedo, asesora de imagen.

“La idea es hacer más talleres y que participen y se sumen otras maquilladoras”, contó Agustina.

Lindas y empoderadas

Daiana García es maquilladora, esteticista y cosmiatra, y está al frente de Estudio Plena, en donde realiza maquillaje social, clases de automaquillaje y estética corporal y facial.

Es su primera experiencia con Enlazar y lo considera un desafío.

“Agustina me contactó a través de Comunidad Emprendedora y su idea me pareció genial. Es algo de lo que a mí me gusta y también es acompañar en este momento difícil, en el que el espejo devuelve una realidad que es dura y a uno le cuesta ver”, contó a Democracia.

Para Daiana, “este taller es un mimo a ellas ante una situación difícil, permite que puedan distraerse al menos por un rato, que se sientan lindas, empoderadas. Me pareció algo hermoso”.

Especialmente, aseguró, buscándole un lado más humano a lo estético:

“Lo estético, siempre está ligado a lo frívolo y me parece interesante ligarlo con pacientes que están atravesando un momento duro ya que se lo puede ver desde un lado más humano”, destacó.

Por su parte, Daiana espera que puedan realizarse más encuentros de este tipo en la ciudad.

“Es súper importante participar en esta idea y no dudé en sumarme. Ojalá sea el primero de muchos y que podamos hacerlo mensualmente como es la idea”.