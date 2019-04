La emotiva carta de despedida del hijo del “Huevo” Toresani

La muerte de Julio César Toresani conmocionó al mundo del fútbol. El futbolista de 52 años fue encontrado sin vida en el predio de la Liga Santafesina de Fútbol. Estaba desempleado y padecía una profunda depresión.

Ahora, su hijo Lautaro utilizó sus redes sociales para escribirle una sentidas palabras y recordó algunos de los momentos que les tocó compartir juntos.

“¿Sabés algo viejo? Cada vez que me acuesto a dormir siento que me abrazás como cuando era chico. ¿Te acordás que me cruzaba todas las noches a tu habitación en silencio porque mamá me sacaba cag… y vos me hacías un lugar? Ese abrazo lo sigo sintiendo, papi“, comenzó el joven.

Y continuó: “Siempre te defendí cuando te pegaban injustamente. Yo no podía entender a la gente que hablaba mal de vos, no tuvieron la suerte de conocerte, sin dudas. Cada cosa que decían de vos, era como si me la dijeran a mí”.

Además, Lautaro contó que su padre “siempre” le decía que “había que ser buena gente, ayudar y sobre todo a cuidar” a la familia. “Me diste unos valores de la put… madre”, agregó.

“Eras un loco hermoso. ¿Viste toda la gente que te fue a despedir? A mí sinceramente no me sorprendió, eso te lo ganaste por ser vos, por ser un hombre noble, fiel, que siempre defendía y cuidaba a los suyos, el que siempre le daba una mano a todos, como cuando jugabas al fútbol. Mierd… que tenías unos huevos bárbaros”, remarcó.

Por otro lado, el joven reveló que tiene muchas cosas por decirle y aseguró que no le “alcanzaría la vida” para hablarle a la sociedad de “lo grande” que fue su padre. Además, lamentó: “Quedó pendiente aquella despedida en donde te daría las gracias por cada gesto y cada momento sin importar qué tan bueno o malo fuera y donde te diría cuánto te amo y te extrañaré”.

“Por eso hoy escribo esto, qué tal vez no sirva de mucho porque ya no te tengo, pero me ayudará a decírselo a tu alma que siempre me acompañará”, sostuvo. Y concluyó: “Fuiste, sos y serás el amor de mi vida. Te voy a amar, para siempre. Una parte de mí se fue con vos, pero quedate tranquilo que la familia está en buenas manos. Un abrazo, fiera”.