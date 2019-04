Una pediatra argentina se llevó el primer premio en un concurso de inventos

"Los padres de los niños venían a mi consulta con pautas madurativas no cumplidas y asumiendo que estaba todo bien, que nadie les había dicho nada. Otras veces consultaban por simple curiosidad y para conocer más a su hijo, para saber qué debía hacer el niño en determinado mes". Con esa premisa como motor, la médica pediatra Lelis Hayipandelli creó un set para la observación del desarrollo neurológico de los bebés.

"El aumento de la incidencia de trastornos cognitivos y del desarrollo de los niños, espectro autista, inmadurez del neurodesarrollo y TDAH, me hizo movilizar y profundizar sobre este tema y concientizar tanto a padres como profesionales sobre la importancia de estar atentos a cada etapa del neurodesarrollo de nuestros niños", sostuvo la especialista en la web de su invento.

Geneva Inventions es una prestigiosa exposición de inventos que se realiza cada año en la ciudad suiza de Ginebra, y que reúne en un mismo lugar a inventores de todo el mundo. En su edición número 47 la médica argentina se llevó una medalla de oro por su ingeniosa y útil creación.

Evaset Bebé es un set de diferentes objetos para que los padres puedan observar con actividades lúdicas cómo va creciendo neurológicamente su bebé. Se puede observar mes a mes el área motora, visual, auditiva y cognitiva y consultar de manera oportuna al especialista.

Compuesto por dos pequeñas valijas, el set incluye una con elementos de estimulación, juegos y evaluación para usar con bebés de 0 a 12 meses (cascabeles, encastre, telas, almohadón, etc) , y otra para los niños de 12 a 24 meses(cubos, hojas y crayones, figuras, etc). Deriva de un método que utilizan los pediatras llamado Cat Clams, pero está modificado y adaptado para que puedan usarlos los padres.

El déficit de atención, o el trastorno del espectro autista, entre otros, son las condiciones de origen neurobiológico que puede ayudar a detectar el Evaset. Es un método que, según contó Hayipandelli, fue pensado, diseñado y probado durante cinco años en su consultorio.

Además de instrumentos, en su mayoría lúdicos, para observar a los bebés, el invento de la pediatra, que no actúa como un diagnóstico sino como una guía, trae material para la guía y orientación de los padres.

"El set se utiliza fácil en casa, con un libro explicativo, con un pendrive con videos y los elementos a utilizar mes a mes. Además de servir para la prevención, el set es bueno para la estimulación temprana", detalló, al tiempo que recomendó: "Se recomienda utilizarlo cuando el niño cumple el mes correspondiente, una vez al día y una o dos veces por semana hasta que las pruebas sean correctas. Hágalo despacio, con tiempo y paciencia. Podrá evaluar en 40-50 minutos lo que desee". Además, es ideal que el niño se encuentre en una posición cómoda, sin hambre, sin sueño y con el clima adecuado en la habitación, sin interrupciones de otros objetos como tv, radio u otra persona realizando otra actividad en el mismo ambiente.

El set para la observación del desarrollo neurológico de los bebés obtuvo el premio en la categoría "Materiales y métodos didácticos". En total, en toda la exposición había unos 540 inventos y unos 15 en su categoría. El jurado que evaluó cada una de las creaciones estaba conformado por 88 miembros, divididos en cada categoría según sus especialidades.