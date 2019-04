Grababa un video y fue sorprendida por violentos motochorros

El video se inició como una pequeña sorpresa para la familia y finalizó con una escena terrorífica. Una joven fue atacada y robada por motochorros justo cuando filmaba a su hijita en un video de Pascuas para sus seres queridos en el medio de la calle. El incidente ocurrió en Tucumán y dejó en pánico a las protagonistas de la historia.

Lorena caminaba por las calles de San Miguel de Tucumán junto a su pequeña hija de dos años y su marido hasta la casa de su suegra. La niña se había puesto un disfraz de coneja para sorprender a su abuela.

Justo cuando faltaban unos 50 metros, la madre decidió filmarla con el teléfono celular. La idea era registrar la reacción de la abuela al ver a su nieta con el disfraz.

“¿Cómo se le dice a la abuela? ¡Sorpresa!”, le decía Lorena a su hija en el video, justo cuando detrás de la pequeña aparecieron dos delincuentes a bordo de una moto. Uno de ellos se sacó un arma de la cintura y amenazó a Lorena.

“Estábamos a punto de llegar a la casa de mi suegra para almorzar. Estábamos por entrar cuando dos personas me sorprendieron y me dijeron que me iban a pegar un tiro. Fue algo horrendo, una situación espantosa”, aseguró Lorena a diversos medios tucumanos.

El hecho ocurrió en la calle Piedras al 2000, en el barrio Ciudadela.

Fue entonces cuando Lorena le gritó a su marido, que iba caminando delante, que abriera la puerta del edificio de su suegra para meter a la niña ahí lo más rápido posible. Ambos arrojaron sus celulares al interior de la finca y al girar su cabeza los dos delincuentes ya se habían fugado en la moto. “Afortunadamente, el celular pudo grabar el video y después pudimos hacer unas capturas para poder identificarlos”, se consoló la mujer.

Durante la jornada de ayer lunes, Lorena y su marido acudieron a la sede de la Brigada de Investigaciones de Tucumán para realizar la denuncia por “intento de asalto”.