Misterio develado: Se conoció la primera imagen de un agujero negro

Ayer, el mundo entero amaneció con la noticia de la primera imagen lograda de un agujero negro supermasivo, ubicado en una galaxia distante.

Científicos del Telescopio del Horizonte de Sucesos (EHT, por sus siglas en inglés) presentaron la primera imagen de un agujero negro, uno de los mayores misterios del Universo de los que hasta ahora solo se tenían pruebas indirectas.

"No sabemos qué es lo que hay detrás del agujero, lo que entra allí no sale más", aseguró Geoffrey Crew, uno de los científicos que participó de la prueba.

"Aunque sí sabíamos de su existencia, nunca lo habíamos visto, ver para creer", continuó Crew.

La imagen fue obtenida a partir del trabajo colaborativo de una red de ocho observatorios ubicados en distintos lugares del mundo y muestra un anillo amarillo ubicado a más de 53,3 millones de años luz de la Tierra.

Uno de los observatorios que participó del proyecto es el chileno Alma, ubicado en el desierto de Atacama, y descripto como el "más moderno y más sensible que existe en el mundo".



En Córdoba, donde se desarrolla la octava conferencia internacional del Grupo de Relatividad y Gravitación (GRG) de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (FaMAF), de la Universidad Nacional, los científicos coincidieron en que esta fotografía muestra elementos que permiten confirmar con "alta precisión" la teoría de las ondas gravitacionales y de la relatividad de Albert Einstein.

La conclusión de este trabajo es que el agujero negro "es consistente con alta precisión al agujero negro de la teoría de Einstein", manifestó Luis Lehner, del Perimeter Institute de Canadá, en una conferencia que se brindó en el espacio Plaza Cielo Tierra de la ciudad de Córdoba, donde se pudo ver la transmisión del anuncio que se hizo en Bruselas.

En ese sentido añadió que esas ondas gravitacionales "nos muestran qué pasa con el espacio tiempo al estar altamente perturbado por la dinámica propia que tiene el agujero y al efecto de la curvatura de la gravedad".

Por lo tanto, consideró que es un "excelente laboratorio para que en el futuro empecemos a tratar de ver si hay alguna desviación con la teoría de la relatividad. Es un primer paso a partir de esta primera foto en la vida que se puede ver", resaltó.

"Se midió por primera vez un agujero negro, que está a 50 millones de años luz de la tierra y que tiene alrededor de 6.000 millones de masas solares (alrededor de 10.000 millones de kilómetros)", explicó Lehner, el científico cordobés que participó de la investigación.

Crew explicó que "todo empezó con Einstein, que escribió una ecuación muy hermosa, que es la teoría de la relatividad, que explica la gravedad".

La imagen difusa de un anillo rojo y amarillo presentada hoy es la de agujero negro supermasivo ubicado en el centro de la galaxia M87.

La primera idea de la existencia de un agujero negro -materia tan concentrada que es capaz de absorber incluso la luz- fue planteada por Einstein a principios del siglo XX. Sus teorías fueron luego profundizadas en los setenta por Stephen Hawking.

El astrónomo Daniel Barraco, director del centro de ciencias astronómicas Plaza Cielo Tierra explicó que las observaciones y mediciones se realizaron mediante sistema de interferometría, para el cual se utilizaron ocho radiotelescopios ubicados en distintas partes del mundo.

“Ahora tenemos la gran oportunidad para estudiar cómo se comporta el entorno, el plasma y la materia alrededor del agujero negro, algo que todavía no se entiende muy bien de esas energías que orbitan a su alrededor”, sostuvo Barraco y agregó que “lo novedoso y revolucionario hubiese sido que contrastaran con las teorías de Einsten”.





Una proeza

Cintia Peri, doctora en astronomía, Prosecretaria de extensión de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de La Plata y productora en el Planetario de La Plata dialogó con Democracia sobre este logro que tomó más de diez años de trabajo y dos para procesar los datos.

“Lo que ayer se publicó es hasta ahora la observación más cercana que se ha podido realizar al entorno de un agujero negro. Es revolucionario en lo que es observaciones astronómicas y también fue una proeza la cantidad de gente que trabajó en ese proyecto y los años dedicados. Además de cómo reunieron los datos para poder lograr procesar esa imagen. Es una proeza de observación y procesamiento de datos tremendo”, explicó la astrónoma.



Ante la gran pregunta, de ¿qué es un agujero negro?, Peri indicó que “se trata de un objeto que tiene gran cantidad de materia concentrada en una región muy pequeña, son de los objetos más densos y más compactos que hay en el universo y al tener tanta cantidad de materia en una región tan pequeña provocan un campo de gravitación -de atracción de gravedad- de los más intensos que hay en el universo”.

Esto hace que, además de ciertas características, “tienen una región alrededor de ellos, un límite que se llama Horizonte de Eventos en el que cualquier cosa que atraviese ese Horizonte de Eventos en dirección al agujero negro hacia dentro, no vuelve a escapar más. Ni siquiera la luz, la materia, lo que sea”.

Peri aseguró que se trata de “una de las imágenes más impactantes de lo que es el mundo de las observaciones astronómicas con respecto a agujeros negros”.