Fin del misterio: por primera vez lograron fotografiar un agujero negro y la ciencia confirmó que "no se sabe que hay detrás"

Científicos del Telescopio del Horizonte de Sucesos (EHT, por sus siglas en inglés) presentaron hoy la primera imagen de un agujero negro, uno de los mayores misterios del Universo.

"Aunque sí sabíamos de su existencia, nunca lo habíamos visto, ver para creer", aseguró uno de los científicos durante la presentación que se realizó en simultáneo en ocho países.

La imagen fue obtenida a partir del trabajo colaborativo de una red de ocho observatorios ubicados en distintos lugares del mundo y muestra un anillo amarillo ubicado a más de 53,3 millones de años luz de la Tierra.

"No sabemos que es lo que hay detrás del agujero, lo que entra allí no sale más", aseguró uno de los científicos durante la presentación.

Uno de los observatorios que participó del proyecto es el chileno Alma, ubicado en el desierto de Atacama, y descripto como el "más moderno y más sensible que existe en el mundo".