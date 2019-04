Docente presa por enviar video sexual a un alumno

Una docente de 34 años sospechada de haberle enviado un video erótico a un alumno de 14 del Colegio Inmaculada de Santa Fe, se entregó a la policía este viernes. La detención se da a pocas horas de viralizarse un nuevo material audiovisual pero que, según fuentes de la investigación, no involucraría a la profesora en cuestión.

A medida que avanza la investigación se conocen detalles de este caso que sacude a Santa Fe. La semana pasada, cuando este tema no estaba en la opinión pública, la docente realizó una presentación judicial para advertir que posiblemente se le había extraído material “que pertenecía a la intimidad de su relación matrimonial”.

En ese contexto también dejó sentadas una serie de extorsiones que llegaban de un usuario de Instagram, que decía tener videos que comprometían a la docente y que le exigía otros registros a cambio de no viralizarlos.

La profesora, de Geografía, ya había pedido licencia de su lugar de trabajo y el viernes de la semana pasada inició un sumario administrativo en su contra.

Cuando la noticia trascendió, las autoridades del Colegio Inmaculada de Santa Fe reconocieron el caso.

"Es un video privado donde aparentemente la docente está desnuda. La vinculación de ese video con nuestro alumno es materia de investigación. Estamos siguiendo el tema muy de cerca y acompañando a la familia. Como fue en el ámbito privado, la implicancia con la institución es indirecta, pero como se trata de un menor ya hay profesionales trabajando con el alumno”, dijo el representante legal de la escuela, Fernando Cervera.

El jueves, el Ministerio de Educación de la provincia realizó la denuncia penal y el caso quedó en manos del fiscal Federico Grimberg, a cargo de la Unidad Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual que enseguida intentó determinar las responsabilidades de la docente de geografía: si le había mandado el video a un alumno o si el video había llegado a manos de los alumnos por otra vía.

Este viernes a la mañana, con la velocidad de los virales, un supuesto video de la docente teniendo sexo con un menor comenzó a circular.

Sin embargo, la protagonista de las perturbadoras imágenes no era la docente detenida, indicaron fuentes vinculados al caso.

Cabe destacar que hasta el momento, ninguna familia del colegio realizó una denuncia formal contra la profesora, que será indagada dentro de las próximas 48 horas por el fiscal de la causa.