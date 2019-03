Hay detenidos por linchar al padre del supuesto violador

La Policía detuvo a cuatro personas por el linchamiento y asesinato de un hombre de 48 años, muerto a golpes por al menos 40 vecinos que lo atacaron y hasta pretendían atarlo con una soga para arrastrarlo por las calles de Comodoro Rivadavia, en Chubut.

Los agresores creían -erróneamente- que la víctima era el padre del violador de un niño de 12 años. Entre los detenidos hay una mujer. Pero la Policía anticipó que seguirán los allanamientos y que varios de los que participaron de la fatal golpiza ya están identificados. Por otra parte, el niño abusado se encuentra “shockeado”, atendido por personal de ayuda a la víctima. Y confirmó que quien había sido detenido, es decir, el hijo del hombre asesinado, no fue el autor del abuso.

El subjefe de la Policía de la provincia de Chubut, comisario general Néstor Gómez Ocampo, confirmó que el homicidio fue el lunes y que ocurrió como consecuencia de la denuncia efectuada por un chico, que dijo haber sido víctima de un abuso sexual cuando caminaba desde el colegio a su casa, ubicada en la zona de Comodoro Rivadavia conocida como Fracción 14. “El sector 14 es complicado, aunque no habíamos tenido hechos de violencia. Pero hay muchas usurpaciones y está creciendo constantemente”, dijo el ministro de Gobierno chubutense Federico Massoni. Y agregó: “Tenemos confirmado que en el momento del hecho, el joven que fue demorado estaba trabajando. Y contamos con muchos elementos, como filmaciones en cámaras de seguridad y testigos como para que podamos tener novedades pronto en cuanto al autor del abuso”.

De acuerdo a la pesquisa, el niño le contó a su madre que cuando regresaba a su hogar fue interceptado en la vía pública por una persona que lo amenazó con un cuchillo y lo obligó a ir hasta un descampado, donde lo sometió sexualmente y luego lo golpeó. “El chico llega a la casa de su madre herido y cuenta lo que le pasó, tras lo cual se pone en práctica el protocolo de actuación ante estos casos y es llevado al hospital”, detalló el subjefe de la Policía chubutense.

Mientras esto ocurría, y cuando ya caía la tarde del lunes, entre los habitantes de Comodoro Rivadavia comenzó a circular, internet mediante, el nombre del presunto abusador, un joven de 21 años que en ese momento estaba en su trabajo. A través de las redes sociales, se montó una pueblada de entre 40 y 60 personas que salieron en busca del supuesto violador, sin saber que el niño ya había dicho a las autoridades que él no había sido su agresor.

Los vecinos fueron primero a la vivienda del joven y como allí no lo encontraron, se dirigieron a la casa de su padre. “Comenzaron a pegarle, incluso lograron evitar que la Policía lo retuviera, ya que literalmente se lo arrebataron de las manos”, contó el subjefe de la Policía de Chubut, Néstor Gómez Ocampo.