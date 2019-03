Su hija cumplió 6, hizo una fiesta pero no fue nadie: "Me rompió el corazón"

Francesca empezó primer grado este año en un colegio de la ciudad de Chivilcoy, a unos 160 kilómetros de Buenos Aires. Pero además, hace pocos días cumplió 6 años y sus papás le organizaron una fiesta en un salón. Toda la ilusión, sin embargo, se fue diluyendo a medida que transcurrían los minutos y no llegaba nadie.

"No iba a hacer esto público pero realmente la bronca y angustia que tengo son muy grandes". Así empezaba el descargo que unos días después decidió hacer la mamá de la nena, Selena Ferreyra, a través de las redes sociales.

El relato siguió: "Junto a su papá hicimos muchísimo esfuerzo para poder festejarle el cumple. Invitamos a bastante gente". A pesar de ese esfuerzo y de la expectativa de la nena, lo que recibieron a cambio fue una serie de excusas. "Algunos de los invitados no pudieron ir a la fiesta por temas de trabajo; otros, por enfermedad. Y algún otro, por excusas inciertas", enumeró.

"Me dolió que ningún, absolutamente ningún compañerito de la escuela de Fran fue a su cumple", remarcó la mujer. "Ver que no llegaba ninguno de sus amiguitos me rompió el corazón".

El lunes Francesca no fue al colegio. Su mamá no tiene intenciones de que vuelva tampoco. Por eso se acercó en las últimas horas a la Dirección Escolar para pedir que reubiquen a su hija en otra escuela donde no la discriminen.

Finalmente, la mujer se refirió en su posteo a las animadoras del salón, a quienes les agradeció "la onda" que pusieron para que la nena "dentro de todo la pase bien".