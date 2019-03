Vida de película: el cine y la tevé siguen intentando capturar la esencia de Maradona

Maradona es genio. Maradona es un ídolo popular. Maradona es caminar al borde de la locura, en la cancha y fuera de ella. Es adicción, es una vida desatada. Su figura es imposible de resumir en una sola faceta, en una sola moraleja, en un solo aspecto, y sin embargo, fascinados, los artistas no dejan de intentarlo: en el marco del furor por las biopics y series biográficas, Amazon pagó una millonada a Diego por los derechos de su vida, y prepara una serie que promete regodearse con el lado oscuro de la fama, pero “Sueño bendito”, que ya se graba, es apenas uno más de los acercamientos del cine y la televisión a esa magnética figura.

Maradona tiene algo especial, no sólo como deportista, su origen, lo que ha logrado, sino también toda la oscuridad que hubo en su vida y que lo rodea. Siempre ha sido un luchador de la calle. Asif Kapadia, Cineasta

De hecho, la ficción de Amazon, que contará con Nazareno Casero, Juan Palomino y Nicolás Goldschmidt como los Maradona de diversas eras y que iniciará su relato en aquella noche en Punta del Este donde Diego casi deja el mundo tras una fastuosa fiesta, es solo uno de los lanzamientos relacionados al Diez para los próximos meses: antes del final de 2019 llegaría un nuevo documental sobre Maradona, filmado por Asif Kapadia, especie de superestrella de la forma que ha dado ya los celebrados filmes sobre Ayrton Senna (se puede ver en Netflix) y Amy Winehouse.

El documental, en posproducción, retratará a Diego particularmente en sus años en Nápoles. “Maradona tiene algo especial, no sólo como deportista, su origen, lo que ha logrado, sino también toda la oscuridad que hubo en su vida y que lo rodea. Siempre ha sido un luchador de la calle, y supongo que ese es el atractivo. Senna murió muy joven, Amy también, y Diego sigue. No lo pueden hacer caer. Cuando lo golpean, se recupera. Sigue luchando”, reveló el cineasta sobre el atractivo que representa para él Maradona, y confesó que los planes para realizar la película existen desde antes de “Senna”, pero que no tenía los recursos para realizarlo. El filme cuenta con el apoyo de Diego, que aportó 500 horas de material inédito.



No será, desde ya, el primer documental que se acerca al Diez. Inmortalizada su gesta de 1986 en ese mítico documental “Héroes” (Netflix), uno de los primeros intentos por reconstruir las infinitas facetas del ídolo fue “Amando a Maradona” (Cine.Ar), documental de Javier Vázquez narrado por el propio Diego. El crack ha sido objeto de innumerables documentales televisivos, algunos más líricos y deportivos, como “Maradona 86”, realizado por el equipo de ESPN 30 for 30 para el Mundial 2014, otros más confesionales, como “Maradona Confidencial”, estrenado el año pasado y que pretendió profundizar en la parte personal (puede verse por Flow).

Pero también se ha acercado a él un cineasta como el balcánico Emir Kusturica, quien filmó junto a Diego “Maradona por Kusturica”, un documental personalísimo que es casi un ensayo de lo que representa el Diez para el mundo y para el embelesado cineasta. Con música de Manu Chao.

Es que la admiración por el Maradona jugador es global, aunque quizás no sea tan incondicional en ningún lado como en Nápoles. En Italia, Diego también ha protagonizado varios documentales, como el emocional “Ho visto Maradona”, título que se hace eco de la canción que entonaban por entonces los tifosi: “Oh, mamá, ¿sabés por qué me late el corazón? He visto a Maradona, enamorado estoy”.

La cinta de Gianni Ubaldo Canale sitúa al espectador desde la perspectiva del Napoli relatando la gesta del primer scudetto ganado por el club desde el pie zurdo del Diez, y también el dolor que dejó su partida. “No pueden entender lo que se ha perdido”, se lee en un grafiti en la ciudad, luego de que Diego dejara Nápoles.

La ciudad napolitana también ha dado, en 2017, el documental “Maradonapoli”, que deja de lado la figura de Diego: la cinta de Alessio Maria Federici está protagonizada por los hinchas, que relatan sus anécdotas con Maradona y revelan el impacto del jugador sobre la ciudad y el fútbol italiano.

En la ficción

Pero no solo de documentales vive el fan de Maradona: la vida de Diego ha entrado cientos de veces en terrenos más extraños que la ficción, y la ficción ha intentado también entrar en los terrenos de la vida de Diego desde 2007, cuando el cineasta italiano Mario Risi rodó la primera biopic del astro, “La mano de Dios”. Marco Leonardi se puso en la piel de Diego en una cinta que contó en su elenco con Julieta Díaz, Juan Leyrado y Luis Machín, entre otros, y que procuraba retratar la faceta que llevó al Diez a dar un paseo por los infiernos. La película hace eje en el declive y la adicción, antes que en el deporte, y no fue bien recibida por su carácter telenovelesco y actuaciones exageradas, aunque también por haber ido contra Diego, un santo en el sur italiano.

Un año antes, Maradona había sido protagonista indirecto del filme de Carlos Sorín, “El camino de San Diego”, inocente fábula sobre un hombre que encuentra un tronco con la forma del Diez y viaja a Buenos Aires para llevárselo al crack, por entonces internado. La cinta retrata la devoción popular por Diego a la perfección, gracias a los relatos y la solidaridad de las personas que ayudan al protagonista a llegar a la capital.

Y una década más tarde, otro actor se puso en la piel de Maradona, en otro proyecto de raíz italiana: Roly Serrano encarna al Diego de los excesos en “Juventud”, cinta del ganador del Oscar Paolo Sorrentino. La aparición de Maradona es el punto más recordado por la audiencia argentina.

Roly dejó la vara alta. Ahora les toca a Palomino, Casero y Goldschmidt recoger el balón.