Según un estudio, la gente siente más empatía por los perros que por los humanos

Fieles compañeros, las mascotas son para muchas personas parte de la familia. Los argentinos son reconocidos en el mundo por su fanatismo por las mascotas y principalmente por los perros. De hecho, un 70% de los hogares que tienen un can lo considera un miembro más de su familia, según lo indica un informe de Omnibus Kantar TNS Gallup.

Este vínculo no es sólo afectivo sino que también genera beneficios para la salud de los humanos, principalmente durante la primera infancia, dado que el contacto con los animales impacta positivamente en el desarrollo socio-emocional de los niños.

Por otro lado, de acuerdo a la investigación realizada por Booking.com, los animales ocupan un lugar muy importante en las prioridades de cada familia a cargo de una o más mascotas.

De hecho, para el 93% de los argentinos las mascotas son un integrante más de la familia; para 8 de cada 10, es su mejor amigo. Tres cuartas partes de los argentinos con perros o gatos consideran que la mascota es como un hijo.

A pesar de las constantes demostraciones de cariño que se suelen ver hacia las mascotas o los múltiples cuidados por parte de los dueños, hasta el momento no había una correlación entre la empatía que sienten las personas para con las mascotas.

De este modo, un estudio publicado en la revista Nature tuvo como objetivo analizar las relaciones interpersonales y la percepción de las personas respecto de las mascotas.

A través de un experimento social se analizaron las respuestas de 240 personas ante titulares de periódicos falsos de un informe policial sobre un ataque en un robo a una persona y a un perro.

En la noticia falsa, se describía con detalles un episodio violento hacia una víctima atacada "con un bate de béisbol por un asaltante desconocido" y que quedó inconsciente con una pierna rota y múltiples cortes". Sin embargo, no se aclaraba quién era la víctima del asalto, si correspondía a un humano o una mascota.

Los protagonistas del "falso asalto" podían llegar a ser: un bebé, un adulto, un cachorro o un perro adulto.

A través de las respuestas, se pudo saber que quien generaba más empatía por el accidente ocurrido era el bebé y en segundo lugar el perro adulto. El adulto humano quedaba en último lugar.

De esta manera, la empatía quedó reflejada en las respuestas y contribuyó a la hipótesis de que la edad es influyente en algunos casos para competir contra las mascotas ya que únicamente un bebé humano puede superar a un perro de cualquier edad en simpatía.

"Los seres humanos como seres sociales necesitamos relacionarnos con otras personas, otros seres vivos y, dentro de esto, identificamos a las mascotas como una compañía, ya que contribuyen a satisfacer las necesidades de conexión", afirmó en diálogo con Infobae la médica veterinaria especializada en etología clínica María Virginia Ragau.

Si bien la presencia de los perros genera un desarrollo favorable, tal como se mencionó previamente, los efectos van más allá de ello. La conexión y empatía que se desarrolla entre ellos y los niños a través del juego es casi automática.

Según el trabajo Interacción con animales desde el punto de vista infantil realizado por Elisabeth Sevilla Fernández (2015), la presencia del juego es de suma importancia durante la niñez, ya que funciona como una fuente de enriquecimiento para la imaginación y la creatividad. También es considerado uno de los medios más poderosos para que los niños aprendan nuevas habilidades y conceptos a través de su propia experiencia.