Todos dieron positivo de cocaína, menos el empresario Velaztiqui

Excepto el empresario paraguayo Raúl Velaztiqui y la joven Luana Micaela, el resto de las personas que participaron de la reunión que terminó con la muerte de Natacha Jaitt dieron positivo de cocaína en los test orientativos realizados en las últimas horas.

Así lo informó el abogado de Jaitt, Alejandro Cipolla: “Fue positivo para cocaína para todos las personas menos Velaztiqui y Luana”, explicó. De todas maneras, Cipolla enfatizó que “hay que esperar los resultados de Natacha, y vamos a ver si no hay rastros de veneno o un somnífero u otra droga”.

Consultado sobre si seguía pensando que fue un homicidio, Cipolla fue tajante: “Todavía no encuentro una prueba en el expediente que me haga pensar lo contrario.

Cuando las tenga desistiré de esta medida. Hoy en día encuentro todo raro. Hay una escena del crimen manipulada. Está probada la manipulación. Será cuestión de analizar los teléfonos y saber si hubo terceros”, insistió.

En la misma sintonía se pronunció Ulises Jaitt, hermano de Natacha, quien destacó que “seguimos sosteniendo que acá hay un presunto homicidio. Seguimos pensando lo mismo y confiamos en los fiscales”, dijo.

Jaitt (41) murió la madrugada del sábado 22 cuando fue con el empresario paraguayo Raúl Velaztiqui Duarte (47) a una reunión laboral en “Xanadú”, de la que participaron el dueño, Gonzalo Rigoni (45); su amigo, Gaspar Esteban Fonolla (45); el vecino y amigo Gustavo Andrés Bartolín (44), alias “Voltio”; y la joven Luana Micaela Monsalvo (19).

En un momento de la noche, durante la cual se consumieron drogas y alcohol, la conductora y modelo sufrió una “insuficiencia respiratoria por edema agudo de pulmón” y murió, de acuerdo a los resultados de la autopsia.

Su cuerpo desnudo fue encontrado cerca de las 2, sobre una cama que había en ese ese salón de eventos situado en Isla Verde al 600, de villa La Ñata, de Benavídez, partido de Tigre, con restos de cocaína en las fosas nasales y ninguna lesión externa.