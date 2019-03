Las fiestas de 15 años y el viaje a Disney, una inversión para inmortalizar momentos únicos

El salón, el catering, la música, la filmación, la ambientación, el vestido, las fotos y agregados, como por ejemplo, la cabina fotográfica, son solo algunas de las tantas cuestiones a tener en cuenta a la hora de organizar una fiesta de 15 años.

Claro está, si es que la cumpleañera elige celebrar su cumpleaños con una fiesta, una de las formas más arraigadas de celebración de quince, y no con el viaje a Disney, una propuesta que surgió ya hace muchos años como una tendencia pero que se instaló firmemente entre las formas de festejo de las adolescentes, incluso de varones también.

Según aseguran los que saben, el rango de precios entre los que oscila una fiesta es muy amplio y “no tiene tope”: todo depende siempre de lo que se desee incluir en ella, y se sabe, las posibilidades son infinitas.

Shows, producciones fotográficas, pista luminosa, dos vestidos, pantallas, banners, y la lista sigue pero lo cierto es que hoy una fiesta parte desde los ciento cincuenta mil pesos.

Para el caso de los viajes a Disney, los paquetes varían de acuerdo a la cantidad de días y atracciones propuestas y parten desde ciento noventa y ocho mil pesos, según las últimas estimaciones del dólar.

Por uno u otro, la idea es vivir momentos únicos que puedan quedar guardados en la retina por siempre.

Salón y catering

Muchas empresas locales ofrecen el servicio de salón e incluyen el catering así como la fotografía y la filmación digital.

Carlos Oruza, de Oruz Car, dueño del salón Libra, ubicado en avenida Libertad 766, aseguró que una fiesta “full full” ronda los 150 mil pesos.

“Nosotros ofrecemos el salón junto al servicio de comidas, aparte de fotografía y filmación digital. Tenemos paquetes al alcance de todos”.

Si bien “una fiesta full full puede estar en 150.000, siempre se pueden buscar opciones más económicas con platos distintos, o reducirlo en la ambientación o la decoración”, destacó.

“El salón cuesta $55000, es completo. Incluye filmación, decoración, pasacalles, desayuno”, indicó.

Más allá de una época complicada, en la que se busca reducir gastos, según Oruza, las fiestas no se suspenden.

“Hoy está difícil pero la fiesta de 15 años o incluso el casamiento, se hace. Se reserva dos años antes pero de a poco se hace. Ya hay reservas para el 2020”, asegura.

Respecto de las reservas y los precios, Oruza indicó que “en algunas cosas el precio se congela, salvo la comida que puede tener variación”.

Actualmente “una tarjeta cuesta 900 más el salón. Si hablamos de full, que incluye entrada, recepción, plato de fiambres, plato caliente a repetir todas las veces que se desee, la bebida también; postre helado, mesa de dulces y la pata de final de fiesta o pizza, depende de lo que se contrate”.

Emanuel Corna, del salón Boulevard eventos, ubicado en Pastor Bauman 74 también ofrece el servicio de salón y catering y según indicó, los precios varían según el menú elegido para la fiesta.

“Hay menús de $500 que incluyen recepción, plato principal, cocktail y bebidas. También hay de $1000 o $1100 que incluye además fiambres, pata, schawarma, barra de tragos, cazuelas, rabas, mesas de dulces, desayuno, pizza”, describió.

El salón de Boulevard, “puede costar entre 10 o 15 mil pesos más pero depende de la cantidad de personas. Puede variar hasta 30000, según la temporada, los días de la semana y para el caso de que se obtenga una tarjeta de 1000 pesos, el salón va sin cargo”.

Un festejo único y “sin tope”

Laura Pereyra es la responsable de All Done, una empresa que desde hace casi quince años ofrece consultoría y asesoramiento para la organización de todo tipo de eventos en nuestra ciudad.

“Desde el salón hasta el cotillón”, asegura Laura, All Done posee todos los servicios disponibles según el tipo de fiesta que se busca organizar.

“Si hablamos de los 15, es una fiesta en la que no existe un tope”, asegura Pereyra.

En esa línea, la lista de contrataciones comienza con el salón y el menú para los invitados y continúa con innumerables propuestas y opciones que se suman a las clásicas.

“Un catering básico está entre $800 y $1200 por persona, y con 100 personas ya tenes 80.000 pesos. Un salón puede estar $8000 o $15000. Uno con disc jockey puede estar en $50.000 o $70000, es mucho lo que oscila dependiendo del servicio”, destacó y aclaró: “Hay disc Jockeys en $8.000, $25.000, otros en $40.000. Todos varían según el servicio, la inversión, la estructura, las pantallas que tiene cada uno, las luces de led, y demás”.

Sin olvidarnos de una pieza clave, cabe destacar que el vestido de la quinceañera puede partir actualmente de una base de $15000.

Desde All Done actualmente ofrecen el servicio “Emocionate”, una propuesta que busca ser una opción para el festejo de los 15 durante la famosa pintada que se realiza a las chicas en su día de cumpleaños.

“Emocionate es una fiesta con food truck para 40 chicos, dee jay por 3 horas, un book, fuegos artificiales y la fontana. También la torta, un mini vestido, cotillón, pasacalle y pulseritas”, explicó Pereyra.

La propuesta cuesta $34.700 y se estila su uso con las pintadas.

Si hablamos de la filmación de un evento, actualmente el servicio ronda los $25.000.

Juan Carlos Grecco, de Grecco Digital destacó que en su servicio buscan la mejor tecnología.

“Apostamos a lo distinto. Siempre incorporamos tecnología, lo último en filmación”, explicó.

Además cuentan con grúa, drones para exteriores “y lo último en filmación en realidad virtual en vivo, o sea transmisión vía facebook o YouTube de la fiesta en 360 grados”.

Según Grecco, que lleva 30 años en el rubro en nuestra ciudad, “una filmación con dos cámaras y grúa en la fiesta, ronda los $25.000”.

El viaje soñado

Desde hace algunos años, la propuesta del viaje a Disney como nueva forma de celebrar los quince años se instaló con fuerza y a medida que pasa el tiempo, se arraiga aún más.

La empresa de Junín Tauro Rigazio Viajes, es la precursora de los viajes a Disney en nuestra ciudad, con más de 28 años imponiendo la tendencia.

Según explicó Mauro, las propuestas de Tauro son integrales y comprenden todo lo que necesitan los chicos para viajar.

“Se trata de una propuesta integral con todo incluído: desde la transportación desde Junín, los regímenes de comida, almuerzos, merienda, cena, visitas a los parques, a la NBA, traslados, seguro médico, equipo de coordinación y acompañamiento audiovisual del viaje a través de las redes sociales. Todo va incluído dentro de la propuesta, dentro del mismo precio”.

Las dos opciones de paquetes incluyen las propuestas “Classic” y “Quick”, esta última es la más accesible y ronda los 198 mil pesos.

“Los chicos se van con todo contratado desde acá. Pueden viajar con cero peso en el bolsillo si quisieran aunque en general se llevan algo para comprarse una golosina, un helado, un recuerdo, u otras cosas”.

Desde Tauro Viajes aseguran que “mantienen contacto constante con las familias informando sobre el viaje.

“Subimos fotos a redes sociales, para que la familia haga un seguimiento online del viaje, subimos videos y tratamos de hacer transmisiones en Facebook o Instagram para que la familia acompañe”, explica Mauro.

Las propuestas que más se comercializan son las opciones Classic y Quick.

“La Quick es la opción más corta, un poco más económica, pensada para estos tiempos más difíciles en los cuáles son 11 días de viaje: con los cuatro parques de Disney, los tres de Universal y una pasada por Miami para conocer”, explicó.

La opción Classic son 15 días: “un día más de playa en Miami, parques de Busch Gardens y Sea World, acuática, ratos de compras, algún evento”.

Ambos están en precio promocional para 2020 y 2021 y según indicó Mauro: “La opción Quick hoy está en 198 mil pesos. Se puede hacer una reserva y congelar su precio en dólares, para ir pagándolo”.

Asimismo, a modo de reunir a los grupos que viajarán para que se conozcan y en cierto modo empaticen, se realizan distintas actividades, entre ellas, la “Sunset Celebration”.

“Es una fiesta en la que celebramos que terminaron las clases, que ya empieza el verano y que en un mes nos estamos yendo de viaje”, explica Mauro y agrega: “Sigue a la vuelta, donde se hace la fiesta del reencuentro y entregamos la película del viaje, de todo el viaje completo para los chicos”.