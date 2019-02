Pablo Milanés vuelve de gira con "Esencia"

A los 76 años y pese a la fragilidad de su salud, el músico, compositor y cantante cubano Pablo Milanés emprende una nueva gira con “Esencia”, espectáculo que en abril lo traerá de nuevo a Buenos Aires porque el escenario "es lo que más" le gusta.

“A pesar de mis 27 operaciones, salir a cantar es mi vida, es lo que me da emoción. Me da ganas de vivir contemplar la magia que se vive cuando empiezo a cantar y eso es inenarrable”, declaró desde La Habana durante una entrevista telefónica con Télam.

Con esa carga puesta en una porción de la actividad artística que despliega desde antes de fundar el Movimiento Nueva Trova (que encabezó en 1972 junto a Silvio Rodríguez y Noel Nicola), Milanés va de gira con un puñado de piezas que remiten a una “Esencia” de su obra.

“Son canciones que he grabado en distintos discos, que han quedado allí y que trato de rescatar junto a canciones nuevas y otras más conocidas”, avisó sobre un repertorio que incluirá “Nostalgias”, “Días de gloria”, “Ay” y “Todos los ojos te miran”, entre más.

El trovador advirtió que “esas cuatro son nada más que una mínima cantidad de las que he recuperado. Uno encuentra una calidad y el público encuentra otro tipo de calidad”.

Pero el concierto incluye además clásicos de su andar como “Para vivir”, “Ya ves”, “Yolanda”, “Si ella me faltara alguna vez” y “El breve espacio en que no está”.

La puesta en directo de esa compilación lo reúne con tres viejos compañeros de ruta: Miguel Núñez (piano y dirección musical), Osmani Sánchez Barzaga (percusión) y Sergio Féliz Raveiro “El Indio” (en bajo), junto a quienes se presentará el viernes 5 de abril desde las 21 en el Teatro Coliseo (Marcelo T. de Alvear 1125).

Desde una capital cubana golpeada por el tornado del pasado 27 de enero (“porque tocó los puntos débiles de la ciudad y eso comprometió aún más el desastre y dejó una huella y una angustia tremenda”, según informó), Pablo Milanés no deja de tener proyectos.

Entre un álbum con standars de jazz y otro que volverá a reunirlo con el pianista José María Vitier, reveló que los días 29 y 30 de marzo estará en Miami compartiendo a guitarra y voz con su compatriota Carlos Varela.