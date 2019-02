Vacaciones: cómo incentivar el aprendizaje sin dejar de descansar

Difícilmente haya un momento más esperado para muchos chicos que el del último timbre escolar del año. Después de eso, lo saben, el despertador ya no sonará tan temprano para ir al cole y, algunos afortunados, podrán reemplazar las horas de estudio por la playa, las montañas o los jardines con pileta. Pero se sabe: el fin de las clases no significa que los chicos tengan que dejar de aprender. Al contrario. Cada vez son más los expertos que aseguran que, si bien el ocio y el descanso son fundamentales en esta época del año, prolongar la inactividad sin realizar ningún ejercicio de aprendizaje hace que buena parte de lo aprendido durante el año se termine diluyendo. ¿Qué hacer entonces para evitarlo?

Al decir de quienes analizan el tema, de los padres depende que sus hijos puedan acceder a oportunidades de aprendizaje que les permitan utilizar mejor el tiempo durante esos meses sin horarios ni guardapolvo. Ahora bien: ¿existe un retroceso real en el aprendizaje de los chicos y chicas en edad escolar? Hay distintas opiniones de expertos en el tema, y entre ellas uno de los ejes es el modo en que se administre el tiempo del receso. Esta cuestión surge, por caso, a partir de un estudio reciente publicado en el American Educational Research Journal, en el que se plantea que el diferente uso que hacen las familias del periodo vacacional, en función de su nivel socioeconómico, puede influir en el rendimiento escolar posterior y aumentar la brecha educativa.

Si bien algunas corrientes de pensamiento sobre educación sostienen que es posible que dos meses de inactividad pueden provocar la pérdida de un gran porcentaje de lo aprendido durante el año, también hay que tener en cuenta que si los aprendizajes son significativos, no se deberían generar pérdidas de estas experiencias por más largo que sea el receso. Así lo explica Hugo Martínez, profesor y director pedagógico de Colegium, sistema de plataformas digitales educativas: “Cuando los niños y niñas olvidan los contenidos, es porque no los aprendieron de verdad, sino que los memorizaron temporalmente para pasar una prueba. Por eso, para que los aprendizajes sean efectivos, deben surgir partir de la experiencia concreta, haciendo hincapié en la práctica, y vinculándola con la necesidad universal de conocer cosas nuevas”, afirma.

Más allá que durante las vacaciones la mayor parte del tiempo es destinado al descanso, al juego y a la dispersión, es una buena opción que los padres y madres adquieran determinadas actividades para potenciar el aprendizaje logrado en el año. Obviamente que lo ideal es que los niños y niñas descansen, es decir, que no continúen con el mismo ritmo del colegio. Pero este cambio de ritmo no debe implicar dormir las 24 horas o ver televisión todo el día.

“Lo ideal es equipar con conceptos y dinámicas, los juegos generados naturalmente por los chicos”, explica María Fernanda Díaz, Jefa del área Pedagógica de Colegium.

Hace poco, este sistema de plataformas digitales lanzó la campaña #EnVeranoTambiénseAprende, que consiste en ayudar con recursos fáciles, entretenidos y relacionados con las actividades que se hacen a diario en familia, para que los padres puedan utilizar con sus hijos, creando aprendizajes significativos, pudiendo consolidar los obtenidos en el año. Ir al museo, leer los carteles en los destinos turísticos, o bien jugar juegos de mesa, puede contribuir a alimentar la capacidad de aprender y retener conocimientos.

Estas propuestas creadoras de curiosidad, traen consigo guías de juegos donde se aplican conceptos pedagógicos pintando, bailando, dibujando y demás actividades recreativas. De esta manera, las vacaciones, además de ser la época de descanso, también pueden ser el período de preparación para el año escolar por comenzar, aprendiendo sin estresarse, conociendo nuevas historias, ampliando vocabulario y fortaleciendo contenidos ya aprendidos.