Se negó a declarar el hombre acusado de matar a su pareja en una clínica

El hombre acusado por el femicidio de su esposa que murió infartada tras una discusión dentro de una clínica en la que estaba internada por una enfermedad, en la localidad bonaerense de Maquinista Savio, se negó ayer a declarar y seguirá detenido, informaron fuentes judiciales.

La autopsia reveló que la mujer de 64 años que murió este lunes durante una discusión con su esposo en la clínica de Maquinista Savio donde estaba internada por cáncer, falleció de un infarto.

Sin embargo, el hombre continuará detenido tras negarse a responder preguntas al ser indagado por femicidio.

Para los investigadores la mujer sufría violencia de género. La encontraron en el piso de la habitación con un golpe en la cabeza.

Fuentes judiciales informaron que Lucía Morel murió como consecuencia de un paro cardiorespiratorio no traumático, de acuerdo al informe preliminar, aunque el fiscal de la causa, Christian Fabio, aguardará el resultado final de la autopsia para “establecer fehacientemente los motivos del deceso”.

Bariloche

La Justicia de Río Negro dispuso que se suspenda el proceso penal al que es sometido Mariano Cordi, acusado de matar a su ex pareja frente a la catedral de Bariloche, hasta que su estado de salud le permita acudir a la audiencia de presentación de cargos, informaron ayer fuentes judiciales.

Los voceros explicaron a Télam que la resolución está prevista en el nuevo Código Penal, que establece tiempos específicos para acudir a la presentación de cargos y que, en este caso, éstos no podrán ser respetados debido al delicado cuadro de salud del principal sospechoso de la causa.

Sin embargo, Cordi continuará privado de su libertad y bajo estricta vigilancia en el hospital zonal de Bariloche, donde permanece internado desde el viernes, tras ser localizado y detenido en Valle del Chalhuaco, donde se ocultaba tras el femicidio de Valeria Coppa cometido el martes previo.

“Me sigue pareciendo una persona peligrosa y me planté con que siga detenido”, manifestó a Télam la fiscal del caso, Betiana Cendón, al ser consultada sobre los alcances de la decisión.