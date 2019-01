La Policía informó que finalizó la búsqueda del avión de Emiliano Sala

La policía de Gernsey informó que finalizó la búsqueda del avión en el que viajaba Emiliano Sala, después de más de 80 horas de trabajo con barcos, botes y buzos tácticos.

A través de la cuenta de Twitter, el capitán de los servicios de búsqueda, David Barker, emitió un comunicado en el que aseguró que hicieron "sus mejores esfuerzos durante más de 80 horas en los que se rastrillaron más de 1700 millas".

Y detalló que están "incapacitados de encontrar cualquier rastro del avión, el piloto o el pasajero", y que por eso, se tomó “la difícil decisión de terminar con la búsqueda".

