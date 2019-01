Cancillería admitió que se "puso en contacto" con la familia de Emiliano Sala que viajó a Europa

La Cancillería argentina admitió en las últimas horas que se "puso en contacto" con la familia del futbolista Emiliano Sala, que se encuentra desaparecido desde hace casi dos días, luego de haber embarcado en una avioneta desde Nantes (Francia) hacia Cardiff para incorporarse a ese equipo del País de Gales.

A través de un escueto comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto "lamenta la situación que está atravesando" la familia del goleador del Nantes, que fue transferido al club que actúa en la Premier League en una cifra cercana a los 17 millones de euros.

A través de la Dirección General de Asuntos Consulares, la Cancillería argentina "mantiene contacto" con los hermanos del futbolista "los señores Darío y Romina Sala, a quienes se los asiste y transmite las novedades sobre la búsqueda del avión" brindadas por las Embajadas argentinas en Londres y París.

"La Cancillería y las Embajadas ante el Reino Unido y Francia agradecieron a las autoridades británicas y francesas el esfuerzo desplegado en la búsqueda y solicitaron continuar ese proceso hasta localizar el avión y sus tripulantes", reza el texto.



Solari: "No hay que perder la esperanza"

El entrenador argentino de Real Madrid, de España, Santiago Solari, comentó ayer que "no hay que perder la esperanza" de encontrar al futbolista Emiliano Sala, quien desapareció en una aeronave cuando cruzaba el Canal de la Mancha de Nantes a Cardiff.

"Lo vivimos con tristeza. Enviamos fuerza y cariño a sus allegados amigos, familiares. La esperanza nunca hay que perderla", reconoció el ex jugador de River Plate y San Lorenzo en la conferencia de prensa durante la previa al partido de mañana frente a Girona por la Copa del Rey.

Solari, cuestionado por la prensa española y la parcialidad madridista por el nivel de juego de sus dirigidos, se mostró consternado por la situación del delantero santafesino, que ya lleva 48 horas desaparecido junto con el piloto del vuelo.

Sala viajaba hacia Cardiff, donde debiera haberse sumado por la tarde de ayer a los entrenamientos luego de su paso exitoso por Nantes, de Francia, y así dar sus primeros pasos en la Primera División del fútbol inglés.

Los servicios de rescate de Guernsey suspendieron por segundo día consecutivo por falta de luz natural, mientras que la familia se pronunció por primera vez y pidió que las tareas se realicen "hasta las últimas consecuencias".