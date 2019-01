Glen Matlock: "Ser punk es hacerse preguntas y estar atento a lo que pasa "

Glen Matlock, bajista fundador y principal compositor de los Sex Pistols, la más importante banda punk de la historia, consideró que aún “tiene sentido” ser parte de ese movimiento porque “no se trata de la ropa y la actitud” sino que consiste en “hacerse preguntas, no mantenerse de manera estúpida y estar atento a lo que pasa en el mundo”.

Matlock se presentará el sábado en Club Tucumán, en Quilmes, y el domingo en Casa Rock, en el barrio porteño de Palermo, en el marco de la gira presentación de su nuevo disco “Good to go”, aunque también repasará composiciones de su antigua banda.

Se tratará de su tercera visita al país, aunque la segunda en carácter solista, debido a que en 1996 actuó en el Estadio Obras Sanitarias, en el tour de regreso de los Sex Pistols.

Al igual que en su anterior presentación como solista, en octubre de 2015, Matlock estará acompañado por una banda local integrada por los ex Violadores Stuka, en guitarra; y el Niño Khayatte, en bajo; a quienes se les suma Diego Piazza, de Flema y Doble Fuerza, en batería.

“Me invitaron a tocar a Brasil y pensé 'Argentina está cerca, puedo bajar allí también', así que llamé a mis amigos con quienes había hecho el último show y aquí estoy”, confesó el músico británico, quien no ahorró elogios hacia Stuka, a quien definió como “un gran guitarrista” con el que “quedó muy impresionado” cuando lo escuchó tocar la primera vez.

- ¿Qué valoración hace de las canciones que escribió en los Sex Pistols?

- Aunque son mías parecen hechas en otra vida. Tenía 18 o 19 años, pasó mucho tiempo. Todo mi material forma parte de lo que soy en cada momento, es como una construcción. Por eso, cuando hago un show, en los que toco canciones escritas en otras épocas y otras más recientes, lo veo como una continuidad.

- ¿Siente que cambió su manera de componer con los años?

- Ahora escribo sobre cosas que me conciernen, soy más viejo y hablo sobre mis cosas. Estoy en una posición diferente. Me hice conocido por los Sex Pistols, pero soy un hombre diferente. La gente quiere escuchar esos temas y a veces puede ser una frustración, aunque los hago de cualquier manera. Una vez le preguntaron a John Lennon si escribía para los jóvenes y él respondió que escribía para los jóvenes que habían crecido con él. Creo que yo trato de hacer algo similar.

- ¿Qué puede decirnos de su nuevo disco “Good to go”?

- Es muy bueno. Es bastante diferente porque lo grabé con Jim Phantom, de Stray Cats, que no es un baterista punk, sino que toca rockabilly, así que las canciones tienen otro swing, más interesante para mí. En la guitarra está Earl Slick, que solía tocar con David Bowie y con John Lennon, así que me dio la posibilidad de hacer muchas cosas. Me siento orgulloso del disco cuando lo escucho.

- ¿Qué lo inspira a seguir haciendo discos luego de tantos años de trayectoria?

- No me veo como un músico, sino como un compositor. Tengo ideas todo el tiempo y a veces tengo tantas canciones dando vueltas en mi cabeza que me vuelven loco. Así que grabarlas es una manera de mantener limpia mi cabeza.

- ¿Cree que tiene sentido ser punk hoy?

- Sí. Ser punk es poder hacerse preguntas, no mantenerse de manera estúpida, sino atento a lo que pasa en el mundo. Así que es bueno continuar con esa actitud. No se trata de la ropa o el aspecto, sino de la actitud.