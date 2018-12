Con música frente al santuario de once empezaron los homenajes a las víctimas de Cromañón

Los homenajes a las víctimas del incendio del boliche República de Cromañón, ocurrido el 30 de diciembre de 2004 y en el que murieron 194 personas empezaron hoy con recitales de bandas de rock y continuarán el domingo con una misa y una marcha hasta el "Santuario", situado frente a la sede del local, en la zona de Once.

Este es el primero de una serie de homenajes coordinados por distintas organizaciones de víctimas y familiares que, además del santuario de once, también tendrán lugar en plazas y espacios públicos de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

A partir de las 17 comenzaron a tocar bandas como "La furia de Petruza", "Viejo Empedrado", "El más acá", "Salva", Ale Kurz de "El Bordo", "Maldita Suerte", "Revanchistas" y "ParaPipou".

A través de la redes sociales, la entidad organizadora "Organización Treinta de Diciembre" emitió un comunicado en que el afirma que "todos los años decimos 'este es el último' y todos los años volvemos a lo misma conclusión: la memoria se ejercita".



El domingo, al cumplirse 14 años del incendio que causó casi doscientas muertes, los sobrevivientes y familiares de las víctimas participarán de la misa anual en la Catedral Metropolitana a las 17.30 que será presidida por el arzobispo coadjutor de San Juan, Jorge Lozano.

Luego, las familias marcharán hasta el santuario de Once frente al cuál se realizarán una serie de intervenciones artísticas y presentaciones musicales.

Ese día, la organización "Familias por la Vida", que reúne a padres y familiares de muchas de las víctimas, coordinará desde las 9 la pintada de un mural alusivo en una plaza del municipio bonaerense de José C. Paz,.

Allí autoridades municipales colocarán una ofrenda floral en el monolito que recuerda a los muertos en esta tragedia: De esta jornada participará además el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj.

"Familias por la Vida" también participará el domingo por la noche de las actividades en el Santuario de Once, donde a las 22.50 encenderán 194 velas en homenaje a las víctimas.

Además, el mismo día la organización "No nos cuenten Cromañón" realizará un festival desde las 18 en Parque Centenario bajo la consigna "#EducarEsCombatir".

Allí se presentarán "Ojos Locos ", "Hugo Lobo (& Street Feeling Band)", "El Mirador", "Peligrosos Inocentes Rock", además de otros artistas invitados y un cierre sorpresa.

También el domingo, la "Coordinadora x Cromañón" organizará desde las 14 el festival "Cromañón nos pasó a todos" en la plaza de la localidad matanceña de Tapiales en Velez Sarsfield y Humaitá.

Allí se presentarán "Acorralados", "Barrios Bajos", "Pezones Cardozo", "Sueños de Pescado", "Salva", "Ni te Gastes", "El Gordo", "Todos somos Nadie", y "El Trebol".