Qué fue lo que más le preguntaron los argentinos a Google en 2018

Bajo nueve categorías, entre las que están: acontecimientos, personas, cómo, qué, películas, música, entre otras; el buscador online realizó un top 5 de los temas más googleados por los argentinos en el 2018.

¿Qué hora es en Rusia?, ¿Cómo va la votación del aborto en el Senado? y ¿Qué significa skere? fueron algunas de las preguntas que marcaron tendencia durante este año. El dólar, Débora Pérez Volpin, el Mundial de Rusia y Luis Miguel fueron otros de los acontecimientos y los personajes sobre los que se buscó información.

El top de búsquedas estuvo relacionado a eventos deportivos, economía, personalidades y series que fueron furor. El Mundial de Rusia, el evento deportivo del año, obtuvo el primer puesto por ser el término más buscado durante todo el 2018. Obtuvo su pico máximo entre el 24 y 30 de junio, según Google. Las provincias donde más se googleó fueron Jujuy, Córdoba y Tierra del Fuego.

El dólar fue la segunda palabra por la que más se interesaron los argentinos. Sus puntos fuertes durante el período del 26 de agosto al 1 de septiembre, momento en el que empezó a subir hasta alcanzar su valor máximo de 43,50 pesos, el 31 de agosto. Cuando comenzó a bajar el precio de la cotización de la divisa norteamericana, a principios de septiembre, también bajó el índice de búsquedas del término.

La muerte de la periodista y legisladora Débora Pérez Volpin que conmocionó a los medios, la política y televidentes del país, se ubicó en el tercer lugar de las tendencias de búsqueda en 2018.

Los acontecimientos más importantes para los argentinos fueron, nuevamente, el Mundial, el G20, la ley del aborto y el partido Boca - River. Sobre el Mundial, la gente buscó términos como la lista de Sampaoli, los horarios de apertura, las figuritas coleccionables y el fixture.

Y entre las preguntas que más le hicieron a Google, la que más se destacó es cuál era la hora en Rusia. Mientras de debatía la ley del aborto, se buscaron preguntas en relación a qué es el misoprostol, cómo iba la votación en el Senado, qué significaba la descriminilización y cuestiones sobre el proyecto de ley que se debatía en el Congreso.

El contenido on demand fue estrella indiscutible en el buscador. Películas taquilleras de este año como El Ángel y Bohemian Rhapsody están en el top 5 ubicadas en primer y segundo lugar respectivamente. La gente buscó el tema musical de la película de Ortega, también sobre Carlos Robledo Puch, el criminal sobre el que se basa el film. Sobre la película basada en la historia de la banda Queen, las búsquedas estuvieron orientadas a los cines que la tenían en cartelera y a los sitios que la tenían disponible en online.

La segunda temporada de La Casa de Papel, la serie española que se hizo popular gracias al servicio de streaming Netflix, también arrasó en las búsquedas. Lo que más buscaron los usuarios fue qué sitios de Internet tenían disponibles los capítulos de la nueva entrega antes que los subiera Netflix a su plataforma.

En el top 5 de preguntas, "¿qué significa skere?" obtuvo el primer lugar. La palabra más usada por los adolescente descolocó a todos y tuvo varios picos de búsquedas en Buenos Aires y Córdoba. Por si todavía no lo sabías, skere es el abreviado fonético de "Let´s get it" (vamos a conseguirlo) y se usa para demostrar felicidad.