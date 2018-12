Murió un testigo clave del caso Odebrecht

El cuerpo de Rafael Merchán, ex secretario de Transparencia del Gobierno de Juan Manuel Santos, fue hallado sin vida este jueves en Bogotá. Autoridades colombianas aún no informaron las causas de su muerte y advirtieron que investigan las circunstancias en las que murió. Además de ser ex secretario, Merchán había sido llamado como testigo a favor de Luis Fernando Andrade, investigado por el caso de corrupción de Odebrecht en Colombia.

Según el diario colombiano El Tiempo, personas cercanas a Merchán, que tenía 43 años, aseguran que no conocían su paradero desde el día de Navidad. Esta muerte es llamativa considerando que en noviembre falleció Jorge Enrique Pizano, el testigo estrella del caso Odebrecht en Colombia, y su hijo murió pocos días después envenenado con cianuro.

A través de Twitter, el ex mandatario Juan Manuel Santos envió sus condolencias a la familia del ex miembro de su gabinete. “Lamento profundamente la muerte de Rafael Merchán. Gran persona y excelente funcionario”, escribió.