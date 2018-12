Internaron a la mujer que atropelló al nene de 2 años

La mujer que conducía la camioneta que mató a un nene de dos años en una playa de Necochea, Lucrecia Irma Irene Di Paulo, debió ser internada con una crisis nerviosa, así lo informó Guillermo Sabatini, fiscal del caso.

Sabatini esperaba que recuperara una estabilidad emocional para poder indagarla sobre el accidente.

“Lamentablemente, la responsabilidad es de la conductora y esto lleva a un proceso judicial”, dijo el funcionario judicial.

Por otra parte, un grupo de vecinos está recolectando adhesiones para una solicitud de prohibir el tránsito de vehículos en las playas de Necochea, a través de la plataforma de internet Change.org. En pocas horas, la iniciativa recogió casi mil firmas.

“No se debe esperar estas tragedias para que las cosas cambien. No se puede estar en la playa y tener el comportamiento como si estuviéramos en medio de la avenida al querer movernos en la misma. ¡La playa es un lugar para descansar y que los niños jueguen, corran, se muevan!”, explican los vecinos que aspiran a playas libres de vehículos motorizados.

El reclamo lo hacen al intendente de Necochea, Facundo López: “Que la Municipalidad prohíba la bajada y circulación de vehículos motorizados a la playa, que el intendente Facundo López haga algo de inmediato y no cuando finalice la temporada”. Cerca del mediodía de ayer habían firmado la petición 921 personas.

En una ciudad conmocionada por la muerte de Ramiro Arana, atropellado por una Volkswagen Amarok cuando jugaba en la arena, a orillas del mar, otros vecinos convocaron a una movilización con antorchas a través de las redes sociales.

El trágico hecho ocurrió cuando la mujer intentó mover marcha atrás su camioneta Volkswagen Amarok negra sin ver que el nene de dos años jugaba en la arena en un punto ciego de los espejos retrovisores. Di Paulo atropelló al menor y le provocó heridas gravísimas, que causaron su muerte horas después.

El escenario del terror fue el balneario conocido como Médano Blanco, en el parador Karamawi, una zona ubicada al sur de la ciudad de Necochea y a la que acude mucha gente local en busca de escaparle al bullicio y al caos de las playas del centro. Ese balneario posee ciertas particularidades: no suele haber una presencia constante de guardavidas y está habilitado el ingreso a la misma orilla del mar de vehículos 4×4 y de doble tracción.