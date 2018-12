Un hombre volverá a ser juzgado por atropellar y matar a dos personas

Lucas Trasancos fue condenado a cuatro años y dos meses de prisión por atropellar y matar con un auto Audi TT a dos personas en septiembre de 2013 en el barrio de Flores. Pero la Cámara Nacional de Casación Penal anuló esa decisión y ordenó que se haga un nuevo juicio oral. El tribunal entendió no se analizaron una serie de hechos que resultaron relevantes sobre la conducta de Trasancos y que podrían modificar sustancialmente el caso.

Para Casación, el acusado pudo haberse representado el peligro que significaba manejar a acceso de velocidad y violando los semáforos en rojo, según la resolución del tribunal a la que accedió Infobae. Ahora podría afrontar una pena de ocho a 25 años de prisión.

Eran las 5.32 del 15 de septiembre de 2013. Trasancos maneja un auto Audi TT que le había prestado un amigo por la avenida Rivadavia al 7600, en el barrio de Flores. En exceso de velocidad cruzó en rojo la calle Cuenca, por donde venían en una moto Jacobo Ramos, de 21 años, y Viviana Alvarez, de 25. Ambos fueron embestidos por Trasancos y murieron. Trasancos, de 30 años, siguió manejando dos cuadras, abandonó el auto y se fue del lugar. Horas después se entregó.

En septiembre de 2015, el Tribunal Oral Criminal 7, integrado por los jueces Gustavo Valle, Gabriel Vega y Gustavo Rofrano, condenó a Trasancos a cuatro años y dos meses de prisión y a 10 años de inhabilitación para manejar por el delito de homicidio culposo agravado por la conducción antirreglamentaria de un vehículo automotor.

En el juicio quedó demostrado que Trasancos violó el semáforo en rojo e iba a una velocidad superior a los 60 kilómetros por hora que la ley permite en una avenida. Pero no se pudo demostrar la velocidad exacta. Un perito dijo que “notoriamente” iba a más de 60 km/h pero que por distintos motivos no se podía fijar con exactitud. La fiscalía señaló que iba a unos 100 km/h y las querellas -que representaron a las familias de las víctimas- a 150 km/h. Transancos declaró que manejaba entre 75 y 85 km/h.

El fiscal de juicio, Oscar Ciruzzi, y las querellas habían pedido que Trasancos sea condenado por el delito de homicidio doloso por entender que el acusado por la forma en la que esa madrugada manejaba se debió representar que podía causar un daño. La fiscalía pidió que sea condenado a nueve años de prisión y los abogados María Rosa Ballester y Federico Bossi Ballester a 25. Pero los jueces entendieron que Trasancos tuvo una conducción imprudente pero no la intención de matar a nadie, por lo que lo condenaron por el delito de homicidio culposo.