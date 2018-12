Golpe a un tren: robaron 250 toneladas de maíz

No es la primera vez que sucede. Tampoco es casual la zona: delincuentes hicieron detener un tren del Belgrano Cargas y se robaron la carga de buena parte de siete vagones que trasladaban maíz.

El episodio ocurrió, como en anteriores oportunidades, en el barrio Santa Rosa de Lima de la ciudad de Santa Fe. Fue en la noche del jueves y este viernes, casi 24 horas después del hecho, fuerzas federales y provinciales custodiaban la otra parte del cargamento, que quedó tirada en las vías del ferrocarril.

Según se pudo saber, detrás del golpe estuvo un grupo de ladrones que, con total conocimiento de lo que hacían, provocaron la detención de la locomotora cerrando una válvula especial que para la marcha del tren por completo.

Así se robaron unas 250 toneladas de maíz de 7 de los 60 vagones que trasladaban granos con destino a Timbúes.

En este caso, una vez detenido el tren, un grupo de personas se acercó con bolsas, herramientas como palas y carretillas para robar el maíz de los vagones. Algunos testigos del hecho dijeron que entre los ladrones había hombres, mujeres y hasta menores de edad.

Luego de que los operarios del tren dieran aviso a la Policía, se mantiene la custodia sobre algunos kilos que se encuentran reservados en bolsas grandes. Pero igual no logran evitar que siga habiendo un robo hormiga. Ni que para los chicos la zona se haya convertido en una especie de plaza de arena. Otros, en cambio, se acercan tímidamente con sus bolsas y recogen algunos kilos de maíz tirado.

“Acá existe un autor intelectual que conoce muy bien el funcionamiento de los trenes y autores materiales, porque está claro que no son casuales estos robos y que hay un mercado negro creciente”, confió una fuente de la Policía provincial.

Para las autoridades del Belgrano Cargas se trató de un nuevo robo, aunque llamó la atención la manera que eligieron para ejecutarlo. “Esto no fue un descarrilamiento en donde vuelca un vagón y se cae la carga. Acá detuvieron la formación de forma muy particular para saquearla. Evidentemente hay un mercado clandestino que se beneficia y mucho con estos atracos”, admitió una fuente de la firma.

Cabe recordar que en julio de este año, por un allanamiento que nada tenía que ver con el robo de cargas, la Policía recuperó unas 80 toneladas de soja que se encontraban en casas de vecinos de este barrio.