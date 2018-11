Mató a su hijastro, se atrincheró durante ocho horas y se suicidó

Tras permanecer 8 horas atrincherado, un hombre que a la mañana mató a puñaladas a su hijastro de 10 años e hirió de un disparo a su ex mujer en una vivienda de la localidad plantense de Tolosa, se suicidó de un tiro en la cabeza.

El Grupo Halcón mantenía arduas negociaciones con el atrincherado desde las 8 mañana para que depusiera su actitud y se entregara. Pero finalmente, los efectivos decidieron irrumpir en la casa alrededor de las 16 horas al escuchar un disparo. Al verse rodeado y sin salida, el asesino decidió quitarse la vida.

“El hombre se disparó en la cabeza y fue trasladado al hospital”, precisó en un primer momento el Comisario General Corvalán, a cargo del operativo. Pero luego, su abogado defensor confirmó el deceso: “Falleció en el hospital”.

Corvalán explicó que las tareas de rescate se demoraron bastante porque el objetivo era rescatar al agresor con vida. “Desde un primer momento el Grupo Halcón iba a esperar que el hombre depusiera su actitud. Quería que saliera vivo”, dijo.

El trágico hecho ocurrió en un domicilio ubicado en la calle 116, entre 529 y 530. A primeras horas de la mañana, un patrullero de la Policía bonaerense acudió a la casa tras el llamado de la mujer que denunció el crimen de su hijo por parte de su ex.

Al llegar, los efectivos se encontraron con una imagen abrumadora. Allí estaba la mujer ensangrentada y con una herida de bala en un oído y también yacía el cuerpo de su hijo, de 10 años, con un arma blanca incrustada en el pecho.

El agresor fue identificado como Juan Cruz Chirino, de 27 años, quien tenía problemas psiquiátricos y “mantenía con la mujer una relación enfermiza a causa de celos”, contó un vecino.

Según allegados a la pareja, ellos estaban en crisis desde hacía varios meses y el conflicto que desencadenó la agresión se debió a que la mujer le dijo al hombre que no quería volver a verlo.

Después del ataque, el hombre se encerró en una de las tres habitaciones que tiene la casa, donde permaneció inmóvil hasta las 16 horas. Hasta último momento, especialistas del Grupo Halcón intentaron negociar con él para que se entregara sin que atentara contra su vida. Pero el hombre sorprendió a todos y al verse sin escapatoria y arrepentido por lo sucedido, se mató.

Como si fuera poco, el hecho tuvo una arista también desagradable: a unos pocos kilómetros del lugar del crimen, el padre del niño de 10 años, Angel Peñalba, sufrió un grave accidente de tránsito cuando se dirigía desesperado a toda velocidad a la casa de su ex mujer para enterarse de lo sucedido.

El hombre quedó herido después de que la Peugeot Partner en la que viajaba chocara contra un VW New Beatle rojo en el cruce de las calles 140 y 521. El progenitor de la víctima mortal quedó herido y se esperaba que fuera trasladado a un centro de salud cercano.