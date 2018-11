La llegada de El Niño traería más lluvias

La probabilidad de que El Niño se produzca es inminente. Se trata del fenómeno climático que aumenta la temperatura promedio del planeta y hay hasta un 80% de chances de que se desate entre diciembre de este año y febrero de 2019. El riesgo de ocurrencia de este episodio lo indicó este martes la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y repercutirá directamente en nuestra temporada de verano. Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dijeron a Clarín que podrían haber más lluvias y más tormentas eléctricas en toda la costa argentina.

Sin embargo, según las últimas previsiones publicadas en el Boletín El Niño/La Niña, en caso de darse, este fenómeno “no será de gran intensidad”.

“La temperatura superficial en parte del Océano Pacífico tropical ya se encuentra en niveles correspondientes a un episodio débil de El Niño, pero todavía no se dan los parámetros atmosféricos característicos del fenómeno”, aclaran desde SMN. Eso se traduce en que la atmósfera no reaccionó aún a este aumento de la temperatura y los vientos en altitud, la nebulosidad y la presión a nivel del mar no son aún característicos de este evento.

La OMM acompañó la publicación del Boletín El Niño/La Niña con otro sobre el clima estacional mundial, según el cual la configuración de las precipitaciones prevista para el período de diciembre a febrero se asemeja a la que suele asociarse con un episodio de El Niño. Sin embargo, en algunas regiones los cambios en la precipitación fueron poco importantes o bien no son acordes con aquellos que normalmente se vinculan al fenómeno de El Niño.

“El Niño previsto no deberá ser tan intenso como el de 2015-2016, que provocó sequías, inundaciones y el blanqueo de los corales en diversas regiones del mundo”, declaró Max Dilley, que dirige la Oficina de la Predicción del Clima en la OMM. Pero “asociado a los cambios climáticos a largo plazo, este episodio podría hacer que las temperaturas aumenten aún más en 2019 a escala mundial”, añadió.

En Argentina, detalla el SMN, “no todos los Niños se comportan igual”. Por eso no puede marcarse una relación directa entre El Niño y una temporada de verano pasada por agua. Pero sí hay altas probabilidades de que eso ocurra en toda la provincia de Buenos Aires, balnearios incluidos.

“No porque en Entre Ríos haya llovido un montón por El Niño quiere decir que vuelva a pasar, pero cuando uno analiza todos los años que hubo estos episodios, ve cómo se comportó la precipitación. Y en esos años hubo mucha más lluvia en la zona de Cuyo, central y noroeste del país. También en parte de la Patagonia”.

Las provincias más afectadas en años en los que hubo Niño son, Corrientes -encabeza el ranking-, luego Entre Ríos, Santa Fe, Misiones y, en quinto lugar, la provincia de Buenos Aires, donde en 9 de los 20 Niños analizados (desde la década del 50 hasta ahora), tuvo “más lluvias de lo normal” y en 7 de ellos tuvo “lluvias dentro de los parámetros”.