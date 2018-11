Una app para que los padres controlen a sus hijos por celular

En sintonía con la preocupación de muchos padres por saber en qué pantallas navegan sus hijos, Google presentó “Family Link”, una aplicación pensada para que los padres puedan monitorear a distancia los celulares y tablets usadas por niños menores de 13 años, con la posibilidad de administrar funciones centrales cómo filtros de búsqueda y cantidad de horas de uso de los dispositivos.

La app tiene como fin que los padres puedan “acompañar a sus hijos en la medida en que se abren camino en el mundo digital” a edades tempranas”, resaltó la empresa.

Sin embargo, desde la empresa remarcaron que la aplicación no sirve para controlar los contenidos que los chicos reciben a través de desarrollos ajenos a Google, como pueden ser Whatsaap o Instagram, ya que el adulto sabrá cuanto las usa el niño pero no para qué.

Por esa razón, destacaron que no se trata de una aplicación de control total sino de una oportunidad para reflexionar sobre el uso de lo digital en la niñez. “Este es un tema bien complicado para las familias, porque los chicos están usando tecnología tempranamente pero no quieren un dispositivo especial o para niños. Esto permite a los padres mantenerse involucrados en un proceso dónde lo importante es la comunicación y el diálogo”, explicó Charles Zaffaroni, gerente de producto para Family Link.

Todo el ecosistema Family Link soporta hasta seis integrantes por grupo familiar, permitiendo que uno o dos adultos supervisen -dependiendo el caso- a cinco o cuatro niños. Una vez que se completa la instalación, los padres deberán crear una cuenta de Google especial para chicos menores de 13 años que tiene “términos y condiciones” especiales de consentimiento que los adultos deben aceptar.

“Hemos probado este sistema con los hijos de los desarrolladores de Google que, como imaginarán, en muchos casos son pequeños hackers. Creemos que, luego de eso, está preparada para resistir los instintos de desinstalación que podrían intentarse”, añadió Zaffaroni.