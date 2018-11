Un hincha de River ofrece su entrada para la superfinal a cambio de un trabajo

Matías Álvarez, de 24 años, publicó un curioso mensaje en un Facebook de hinchas de River en el que ofrecía permutar su entrada para la superfinal de la Copa Libertadores por un puesto de trabajo "en oficina o empresa".

"Tengo una Sívori alta para la gran final, pero lo cierto es que tengo otras urgencias de qué ocuparme", explicó Álvarez en el perfil de La Página Millonaria. "Por eso permuto mi entrada por ingresar a un trabajo en oficina/empresa u otro del estilo", agregó sin dar mayores detalles sobre qué podría hacer en un ámbito así.



"Se me hace difícil meterme a trabajar en el ámbito de la carrera, y hace un par de meses me quedé sin laburo", explicó Álvarez, quien es estudiante de Abogacía. "No busco sacar plata de la reventa. Me muero por ir a la cancha, pero lamentablemente tengo que pensar más allá", explicó al sitio millonario.



Tan seria es su oferta que ya rechazó propuestas de compra. Por ahora sólo espera poder encontrar trabajo, más allá de lo difícil que será entregar a cambio su entrada, que costó entre $800 y $1200.

"Con el tema de que no se puede entrar con una entrada que no coincide con el DNI estoy complicado, así que estoy con incertidumbre porque sé que no voy a poder hacer esto, por más que no sea reventa", reconoció.