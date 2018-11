Intento de fuga con cuatro muertos en una comisaría

Todo empezó en un calabozo de la Comisaría Tercera Transradio en la localidad 9 de Abril, en el partido de Esteban Echeverría. Un intento de fuga descubierto devino en un incendio que generó posteriormente una pelea entre presos. El saldo trágico: cuatro internos murieron producto del altercado.

El hecho comenzó cuando un oficial advirtió que dos detenidos estaban forzando las rejas para escapar no bien ingresó a la zona de calabozos. Notificó a sus superiores e inmediatamente al menos diez móviles policiales se acercaron a la dependencia. Los internos, al ser descubiertos, pusieron colchones contra la puerta, generaron un incendio y dieron inicio a un intento de motín.

Pero no todos los presos estaban de acuerdo con la rebelión. La discusión originó una pelea entre los que querían alimentar el fuego y los que querían apagarlo.

Aún se desconoce cómo murieron los cuatro internos que estaban detenidos en la comisaría bonaerense.

Walter Gabriel Barrios, alias "Choco", habría sido el que generó el incendio. En su prontuario, figuran hurto y violación de domicilio en 2016, encubrimiento de hurto y tentativa de robo en 2017, y amenazas agravadas, hurto agravado y robo agravado en 2018. Rodríguez Aarron, alias "Jere", es uno de los fallecidos que habría participado de la pelea. Fue acusado por robo agravado y uso de armas en abril de 2018.

Familiares y vecinos se agolparon en las puertas de la comisaría, que amaneció cercada por efectivos policiales.

De acuerdo con información de la policía de la provincia de Buenos Aires, no quedaron detenidos en el interior de la dependencia, fueron trasladados a otras comisarías. Había 27 internos, de los cuales 21 tenían ya pedido de traslado.

Las identidades de los presos fallecidos se conocerá luego de que miembros de la seguridad se lo comuniquen a los familiares.