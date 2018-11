La desgarradora carta de Marixa Balli a un mes de la trágica muerte de su hermano

Marixa Balli no pudo contener las emoción que le produce el recuerdo de su hermano, quien perdió la vida hace un mes en un trágico incidente de tránsito.

La bailarina publicó una desgarradora carta abierta en su cuenta de Instagram en la que recordó a su familiar y aseguró que pelea por “no bajar los brazos y luchar por justicia, palabra que en este país no existe”.

Luis Alberto Caballi, el hermano de Balli, perdió la vida luego del accidente vial que sufrió en el barrio porteño de Almagro, en la intersección de Ángel Gallardo y la avenida Corrientes. Su deceso se produjo en el Hospital Durand al que fue trasladado minutos después de haber sido embestido por una moto Honda XR 250, conducida por Juan Manuel Castam de 30 años.

El video difundido en los medios de las cámaras de seguridad del lugar permitió conocer cómo Caballi se dispone a cruzar corriendo Ángel Gallardo por la senda peatonal cuando el semáforo que le daba paso se encontraba en rojo.

A la altura de la mitad de la calle, y luego del paso de un taxi, el hermano de la actriz fue alcanzado por el motociclista que circulaba velozmente.



La carta completa

“Hermano mío, hoy se cumple un mes que JUAN MANUEL CASTAM te MATÓ

Solo mamá y yo sabemos el dolor qué sentimos hasta dejarnos sin aire

Extraño tú voz, nuestras charlas y tú sonrisa

Estoy tomando fuerzas para enfrentar lo más difícil de mi vida y mente fría para no bajar los brazos y luchar por JUSTICIA palabra que en este país no existe

No me importa lo que opinen los de afuera,pero cada 13 de cada mes escribiré este nombre JUAN MANUEL CASTAM,que sin piedad y a gran velocidad TERMINÓ CON TÚ VIDAAAA y destrozó una familia

Descansa en Paz , tuviste una vida hermosa

Te adoro con todo mi ser, Marixa”