A un paso del juicio oral por amenaza a Macri

Una tuitera quedó al borde del juicio oral por haber “amedrentado” en la red social al presidente Mauricio Macri y al juez federal Claudio Bonadio, entre otros. La Cámara Federal confirmó el procesamiento de la mujer, quien en su perfil de Twitter tiene una foto de una bandera con la imagen de Cristina Kirchner y el mensaje “Pensando en vos. Siempre. La Cámpora”.

“Macri justifica el asesinato a un ladrón, ya podemos salir a matar tranquilos a Macri, Prat-Gay, Aranguren, Michetti y todo funcionario PRO”, escribió primero la imputada identificada por sus iniciales M.N.S. En otro mensaje, publicó: “Si Bonadio prende fuego el kit Qunita, nosotros prendemos fuego a Bonadio. Tomá nota Pato Bullrich, es una amenaza, claro”.

El juez Ariel Lijo procesó a la mujer por el delito de “amenazas e incitación al odio y a la violencia”. En un primer momento, la imputada negó su vinculación con la cuenta de Twitter @lareinarea. Sin embargo, estaba asociada a su cuenta de Facebook.

Su defensa apeló ante la Cámara Federal diciendo que la decisión era “prematura, improcedente y reposa sobre una errónea calificación legal”. Habló también de la criminalización de protesta y se quejó del embargo. Pero con las firmas de los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, la Cámara Federal respaldó la decisión y dejó a la mujer al borde de juicio.

“Resulta acertado tanto la apreciación objetiva como el encuadre jurídico efectuado por el Magistrado de la anterior instancia”, dice el fallo al que accedió Infobae. Y continúa: “Si bien han resultado infructuosas las medidas intentadas hasta el momento tendientes a que la empresa Twitter Inc. brinde información pertinente a la titularidad de la cuenta @LaReinaRea, existen elementos como para sostener, con el grado de certeza requerido por esta etapa, que los mensajes fueron efectivamente publicados por S.”.

Además, el fallo resaltó: “No puede soslayarse que la información personal y la imagen que surge del perfil atribuido a S. no sólo es coincidente con el usuario de la red social Facebook también registrado bajo su nombre, sino que además se corresponde con la imputada”.

“Por otro lado, no existen en el sumario indicios que permitan sospechar que terceros hayan utilizado la información personal y fotografías de la imputada para crear cuentas en las redes mencionadas y realizar tales publicaciones”, añadieron en el fallo.

La Cámara Federal advirtió que las expresiones “exceden el marco de ‘protesta social’ alegado por la defensa” y señalaron que “constituyen el anuncio de un mal grave, cierto y serio, con idoneidad suficiente como para alarmar o amedrentar”.