Desfiguró a su ex pareja pero lo detuvieron solo por horas

Una mujer denunció que su ex pareja la golpeó brutalmente. Con un hierro la desfiguró, además de provocarle serias heridas en otras partes del cuerpo. La víctima realizó la denuncia, el golpeador fue detenido, pero después llegó la indignación y el miedo de la mujer: a las pocas horas lo dejaron libre. Después de sufrir reiteradas situaciones de acoso, extorsiones y agresiones físicas en los últimos meses por parte de su ex pareja, la mujer denunció que en la madrugada del martes el hombre la desfiguró al golpearle con un hierro en el rostro, además de provocarle otras lesiones en distintas partes del cuerpo. El sospechoso fue detenido al día siguiente, pero recuperó la libertad rápidamente. La fiscalía pidió una custodia policial para ella en el Hospital Regional, después de que denunciara otra vez el infierno que vive, pero todavía no se cumple esa orden judicial.

Lorena Paredes permanece internada en el Hospital Regional por las lesiones que sufrió en el rostro y en distintas partes del cuerpo, producto de una golpiza. Expuso públicamente las reiteradas situaciones de violencia que viene padeciendo en los últimos meses por parte de su ex pareja, a quien identificó como Luis Rubén Vidal.

Lorena denunció que el martes a la madrugada fue golpeada por Vidal después de que la amenazara con difundir fotos íntimas de ella en su ámbito laboral. La mujer sostuvo que ya no soportaba más la perversión y que cuando trató de hablar con la madre de su ex pareja, este salió del garaje y comenzó a golpearla en el rostro con un caño.

Tal como consta en la Justicia, relató que cuando cayó al suelo y sin poder ver por qué tenía la región ocular inflamada, fue arrastrada por el individuo hasta el garaje de la casa, en donde la encerró y continuó golpeándola con un cable en todo el cuerpo. La liberó cuando llegó la Policía y se encerró nuevamente para evitar que lo detuvieran, dice el diario El Patagónico.

Lorena asegura que Vidal fue hasta el Hospital Regional, donde ella permanece internada, quebrantando así la prohibición de acercamiento, hasta que el miércoles fue detenido por orden de la jueza Mariel Suárez, a pedido de la fiscal María Laura Blanco. Sin embargo, fue liberado porque las heridas que tiene la mujer fueron consideradas por la propia Fiscalía durante la audiencia “lesiones leves”; es decir, la expectativa de pena por el delito que le pueden imputar al denunciado va de 6 meses a dos años. En otras palabras: en caso de que la causa llegara a un juicio, sería una pena de prisión en suspenso, no de cumplimiento efectivo.