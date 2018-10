El alumno con Síndrome de Asperger que logró conmover a toda su escuela

Thiago, un nene catamarqueño con Síndrome de Asperger, asiste a la Escuela N°994 "Gral. Manuel Belgrano" de San Fernando del Valle de Catamarca.

Incentivado por sus docentes y su familia, preparó un discurso que dejó en silencio al alumnado completo. Con sus palabras y dando ejemplos muy concretos, explicó cómo se siente por ser "diferente".

El Síndrome de Asperger es uno de los Trastornos del Espectro Autista (TEA) más comunes y menos conocido, que genera prejuicios y discriminación.

"Es una condición que tengo desde que nací. No soy ni loco ni enfermo. Percibo las cosas de manera diferente porque proceso la información de manera diferente", comenzó el niño.

Thiago apeló a la sensibilidad de chicos y adultos. "Soy un niño con sueños e ilusiones y quiero que me ayuden a encajar".

Enseguida explicó que sus sentidos son más agudos que el del resto de sus compañeros, "por eso el grito de todos ustedes no lo soporto".

Se quejó del bullying que le hacen: "Muchos de mis compañeros no me respetan, pero a mí me encanta tener amigos".