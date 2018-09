Tiene 11 años, perdió el celular con los recuerdos de su mamá muerta y pide ayuda para encontra

Miguel Retamar tiene 11 años y sufrió una gran tragedia. Hace cinco meses su mamá murió y, a ese dolor, se sumó que este lunes perdió el celular donde guardaba fotos, audios y videos de ella. Ahora pide ayuda para encontrarlo.

El nene escribió en su cuenta de Facebook que extravió su teléfono en el remis que tomó junto a su abuela para ir al banco a cobrar la jubilación.

El 27 de mayo cumplió años y su familia le regaló el smartphone, que ahora cobró un valor sentimental muy importante: ahí guardaba las últimas fotos de su mamá que murió de cáncer hace cinco meses. "Hoy 24/9 sobre las 11 tome un remis con mi abu para acompañarla a cobrar su jubilación y al bajar del mismo se me cayó el celular. Cuando me dí cuenta el remis ya se había ido. En el celular tengo recuerdos de mamá que ya no está conmigo como fotos y audios de ella que necesito recuperar. Muchas gracias", escribió el chico en las redes sociales.

El teléfono que busca es negro y modelo Samsung Galaxy J1Ace. No tiene vidrio templado y posee un rasguño en la pantalla. Según informó SanJuan8.com en la remisería "Victoria" le dijeron que "hay que hacer la denuncia en Transporte Público".

Pero el nene quiere que su teléfono aparezca lo más pronto posible. " No me acuerdo el número de remis, pero sí de la cara del hombre. Si lo veo, lo voy a reconocer", detalló el nene al medio local.