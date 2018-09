La tierna carta de un nene al Ratón Pérez con un mapa y un pedido especial por su mamá

Santino es un nene de 6 años que, como muchos de su edad, perdió un diente. Literal, porque se le despegó de la boca y al tratar de lavarlo se le cayó por la rejilla del lavatorio. No lo pudo recuperar.

Para no perder el regalo del Ratón Pérez, Santino decidió escribirle una carta para explicarle lo que pasó y también hacerle un pedido. Sí, una misiva muy completa.

"Querido Ratón Pérez: buenas noches, te comento, ayer se me cayó otro diente, por querer limpiarlo, se me resbaló y se me fue al drenaje. ¿Vos podrías buscarlo? Y si lo encontrás, ¿Dejarías algo de dinero? Gracias", escribió el nene en la primera parte de su carta.

Pero para no dejar nada librado al azar, o a la inteligencia del ratón que cambia dientes por billetes, Santino le dibujó un plano de la casa y le imploró que no visite a la madre porque no le gustan mucho los roedores. "Te dejo un mapa para que no te pierdas. Porfa, no te metas en la pieza de mamá porque le tiene mucho miedo a los ratones", concluyó el nene.