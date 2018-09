Abusos en Independiente: liberaron a tres acusados

En un fallo inesperado, la Cámara de Apelaciones de la Provincia de Buenos Aires ordenó revocar las prisiones preventivas del relacionista público Leonardo Cohen Arazi, del árbitro Martín Bustos y del representante de juveniles Alberto Ponte.

Los tres estaban detenidos desde fines de marzo, en la causa que investiga una supuesta red que captaba futbolistas menores de edad en la pensión de Independiente de Avellaneda para que tuvieran sexo con adultos.

“Todavía no fui notificado”, dijo el abogado de Bustos, Julio Chavarría, sorprendido por la noticia ante la prensa. “Pero entiendo que se trata de un cambio de carátula, de abuso sexual con agravantes a corrupción de menores, con lo cual tampoco estoy de acuerdo porque mi defendido no tuvo relaciones con menores de edad. Pero de todos modos será un alivio discutir esta figura con Bustos en libertad. Es otro escenario”, dijo el abogado.

Efectivamente, lo que hizo la Cámara de Lomas de Zamora fue atenuar la figura del delito. Y eso permitió a los tres detenidos conseguir la libertad. Seguirá enlazados a la investigación, pero en un escenario de mayor alivio.

Antes de presentarse en los tribunales de Avellaneda, en marzo de este año, Bustos reconoció haber tenido sexo con jóvenes, pero no con menores de edad.